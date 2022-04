Evelyn Scheidl fue víctima de un delito cibernético: “La pasé realmente mal”

La ex modelo fue víctima de un delito informático y se lamentó por el dinero que perdió uno de sus conocidos

El viernes por la noche Evelyn Scheidl charló con Ángel de Brito en LAM (América) y contó el mal momento que vivió esta semana cuando sus contactos empezaron a alertarla de extraños mensajes que recibían por parte de un número desconocido que aseguraba ser ella desde un nuevo celular. La ex modelo que fue coronada Miss Argentina en 1971 explicó que fue víctima de un delito cibernético y acudió a sus hijos para que la ayudaran a denunciar lo que estaba ocurriendo.

“Ayer la pasé realmente mal, y aunque a mí no me pasó nada en realidad, me clonaron el teléfono. Eso significa que se llevaron 1200 contactos y a muchos de esos les ofrecían venderles dólares a muy bajo precio”, dijo en el comienzo del móvil desde su casa. “Por ejemplo les decían que les cambiaban 3000 dólares cotizados a 110 pesos cada uno, algo muy tentador como para que accedan”, expuso, angustiada por la cantidad de allegados que recibieron la propuesta.

“Consulté un abogado que se especializa en estafas virtuales. Me dijo que le figuraba que yo había cambiado el teléfono, y fue la primera alerta de que algo había pasado”, relató. “Después me llegaron muchos mensajes de amigos que me decían que por Instagram les ofrecían lo mismo, así que recurrí a uno de mis hijos para que le avisara a todos que no era yo la persona que les pedía la transferencia a cambio de los dólares”, explicó.

Evelyn Scheidl contó que le clonaron el teléfono y le enviaron mensajes a todos sus contactos

Luego de comunicarse con todos los contactos de su madre, uno de sus cinco hijos también radicó la denuncia en Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. “Es muy importante que denuncien estos delitos, y la realidad es que habría que hacerle un seguimiento al hacker”, sostuvo. Incluso comentó que trataron de contactarse con el estafador para seguirle el juego y tratar de sacarle más datos, pero rápidamente los bloqueó.

Yanina Latorre quiso saber si algún amigo suyo había sido víctima de la trampa, y Scheidl confirmó que uno de sus conocidos perdió la suma de 5000 dólares. “No voy a decir su nombre por respecto, pero sí, transfirió esa cantidad y eso me afectó mucho, es horrible; ojalá me hubiera llamado antes de hacer semejante transferencia”, se lamentó.

“Mis hijos me retaron porque yo abrí un link, y dicen que a través de eso me habrían hackeado. Entonces vos ahora me mandás algo y yo no te lo abro por nada del mundo”, sentenció, afectada por lo ocurrido. El conductor intentó tranquilizarla y deslizó la posibilidad de que la pérdida de ese dinero no le haya afectado tanto en su economía, pero rápidamente la ex modelo aclaró que no se trata de un hombre con alto poder adquisitivo.

“La persona que cayó no tiene mucha relación conmigo. Lamentablemente no es un millonario, cayó y transfirió sin darse cuenta porque le dijo que tenía dólares para cambiar urgente”, contó. Sobre el final insistió en la prevención de este tipo de delitos: “Lo bueno de esto es difundirlo: si te pide plata tu íntimo amigo, llamalo y escuchale la voz para ver si realmente es esa persona”.

“Ayer yo estuve muy mal, no pude ni comer, me sentí realmente estafada. Te quedás con la culpa, no tenés nada que ver y te afecta igual. Son inteligentes y van cambiando la metodología, se van perfeccionando. Hay que estar atento, no hay que abrir links”, recomendó.

SEGUIR LEYENDO: