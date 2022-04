Fuertes declaraciones de la ex novia de Chyno Agostini: “Me pareció muy poco hombre”

Sol Raies apuntó contra su ex, el Chyno Agostini (Audio: "El show del regreso" - Radio Ensamble)

A pesar de la popularidad de sus padres, Daniel Agostini y Nazarena Vélez, el Chyno Agostini siempre apostó por el bajo perfil y resguardar su vida privada. Sin embargo, en los últimos días salió a declarar que su ex, Sol Raies, le había sido infiel. Estos dichos molestaron mucho a la joven, que rompió el silencio en una entrevista con El show del regreso, el ciclo que conduce Ulises Jaitt en Radio Ensamble.

“Jamás le metí los cuernos, la relación la corté yo porque no daba para más”, comenzó expresando, indignada. Y recordó el comienzo del noviazgo: “Nos conocimos por amigos en común y estuvimos más o menos un año. Él se vino a vivir a mi departamento”, contó Sol. En tanto, apuntó: “Que me llegue esa nota, no podía creerlo. No tengo idea por qué miente, tengo mensajes de él pidiéndome volver. Yo ya estaba cansada de dar y no recibir. Di hasta lo que no se tiene que dar. Me llamó la atención que salga a decir eso cuando yo le brinde todo en todos los aspectos, vivió en mi departamento, jamás me ayudó a pagar el alquiler. Y que salga a decir eso, me dolió y me pareció de muy poco hombre”.

El Chyno y Sol, en tiempos felices

“Me vivió, por así decirlo y por eso me pareció de muy poco hombre y de malagradecido salir a ensuciarme así cuando jamás le hice eso. Es más, yo decidí cortar la relación. Ya estaba desgastada la relación en todos los aspectos”, continuó. Y reveló: “Él no trabajaba, iba a hacer temas, que eso no sé si se cobra, pero no fue a laburar. La única persona que lo ayuda económicamente, que no llegué a conocer, fue Daniel, el papá”. Además, aclaró: “Nunca quise llegar a esto, a tener que salir a hablar porque soy una mina de perfil bajo, no me gusta el quilombo, pero si me buscan me van a encontrar. Inventar cosas cuando ayudé tanto, me parece de mala persona. Me tengo que defender como mujer porque me sale a ensuciar con algo que yo no hice”.

En ese sentido, se refirió al final de la relación: “Capaz estaba cómodo. Yo trabajaba en un boliche haciendo presencias y eso quizás le molestaba, pero con esa plata, compraba comida. Puede ser que el Chyno era un vago. Cuando terminamos, le pedí que se vaya de mi casa y lo bloqueé para que no me hable más por Whatsapp”.

Chyno Agostini y Nazarena Vélez

Por último, se refirió a su ex suegra, Nazarena: “Yo la conocí y bien. No teníamos tanta relación. Pero la quise mucho, se comportó muy bien, tuve buena relación con toda la familia, para bien. El que me defraudó fue Gonzalo con esa mentira que salió a decir”.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, la nueva angelita se había referido a la relación con su hijo en un posteo de Instagram. “Mi hijo rebelde”, tituló la serie de postales. “Amo su independencia y también la padezco...”, advirtió. Y luego se explayó: “Él realmente hace, desde chiquito, lo que quiere y yo siempre lo entendí y respeté. A los 6 años decidía quedarse mucho más tiempo con el papá y yo también lo respetaba. #soltaraunqueduela”, escribió Nazarena. “Va y viene, es libre. Pero siempre vuelve, sabe que mamá lo ama y que da la vida por verlo feliz”, cerró la publicación.

SEGUIR LEYENDO: