Lizy Tagliani sigue usando el anillo de compromiso de Leo Alturria aunque están separados: cuál es el motivo

Luego de haberse separado de Leo Alturria y con distintos ecos de rumores que se sucedieron en los medios, Lizy Tagliani dice haber encontrado refugio en sus mejores amigos. A la vez, se mantiene al margen de las versiones de infidelidad de su ex. Sin embargo, esta semana la conductora sorprendió al lucir el anillo de compromiso que le había regalado Alturria.

Lejos de evitar el tema, Lizy explicó por qué sigue utilizando este accesorio pese a estar separados. “Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló... El primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba”, comenzó a contar la humorista en una entrevista que brindó en el programa radial Perros de la Calle (Urbana Play), donde trabajaba hasta el año pasado.

“Revolví el departamento, la casa, el teatro, todo. Y un día siento que mi mamá me dice: ‘Está abajo de tal lugar’ y fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él”, aclaró.

Días atrás, apareció en escena Antonella Leal, la mujer con la que el ex rugbier había comenzado una relación informal. El lunes, la conductora se mostró muy dolida y, en un audio que le envió a Marcela Tauro, expresó: “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”, se la escuchó decir con la voz quebrada, aunque reconoció que el cordobés tenía derecho a rehacer su vida.

Luego, el martes fue Antonella quien tomó la palabra. “”No estaba al tanto de que él se había vuelto a ver con Lizy, eso me enteré ayer, sino no me prendía o me hacía a un costado. Porque así sea una amante, o una amiga, no quería llegar a que Lizy esté así. Yo no tengo mala intención ni con ella, ni con Leo”, dijo angustiada en Intrusos. Y agregó: “A Leo lo adoro, a ella no la conozco, la admiro como artista y como persona y no soy una mina jodida. Yo sabía que él estaba separado, no es que fui y me metí en la relación, no haría eso jamás. No soy del medio, soy una laburante que solamente quería ser amiga de Leo”.

“Nunca me imaginé que iban a querer volver o que había intención de volver, él nunca me aclaró esa parte, medio que no entiendo nada. Es injusto para Lizy estar pasando todo esto, y también para mí y para Leo en algún punto. Quiero dejar en claro que yo soy la amiga. Tuve una mañana complicada, estuve muy triste por toda la situación, no estoy bien, estoy angustiada”, finalizó.

Y, en un móvil con el mismo programa, Alturria dio su versión sobre su vínculo con Tagliani: “Después de la relación, hablamos, quizás no le contaba ciertas cosas para no hacerla sentir mal porque ella todavía siente cosas por mí, lo hemos hablado un montón de veces y yo nunca me borré, nunca le solté la mano (...)Yo por acercarme a ella me trataban de que no la soltaba, que era un tóxico, pero ella en realidad también necesitaba de mi apoyo y contención, pero no pasaba más de eso porque yo no la quería confundir”.

