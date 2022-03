La palabra de Leo Alturria luego de la angustia de Lizy Tagliani: “No la había escuchado llorar nunca, eso me partió el alma”

Leo Alturria rompió el silencio y habló sobre Lizy Tagliani y Antonella Leal

Cuando todo parecía haberse calmado entre Lizy Tagliani y Leo Alturria, la aparición de una supuesta nueva novia de él volvió a reflotar el tema. Todo comenzó este lunes cuando en Intrusos, la mujer en cuestión, llamada Antonella Leal, brindó una nota y reveló una supuesta relación amoroso con el ex rugbier. Al ver las imágenes, la conductora se mostró dolida y le mandó un audio de whatsapp a Marcela Tauro, panelista del ciclo de espectáculos. “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”, se la escuchó decir con la voz quebrada en un audio a Lizy, aunque reconoció que el cordobés tenía derecho a rehacer su vida.

En este contexto, este martes la joven de 31 años se mostró arrepentida: aclaró la relación que la une con Alturria y aseguró que ella no sabía que la ex pareja se había vuelto a ver. “No hay título con Leo, somos amigos, con derecho a roce. No voy a dar muchos detalles”, comenzó diciendo. Y agregó: “No estaba al tanto de que él se había vuelto a ver con Lizy, eso me enteré ayer, sino no me prendía o me hacía a un costado. Porque así sea una amante, o una amiga, no quería llegar a que Lizy esté así. Yo no tengo mala intención ni con ella, ni con Leo. A Leo lo adoro, a ella no la conozco, la admiro como artista y como persona y no soy una mina jodida. Yo sabía que él estaba separado, no es que fui y me metí en la relación, no haría eso jamás. No soy del medio, soy una laburante que solamente quería ser amiga de Leo”.

En tanto, en el ciclo de América también fueron a buscar la palabra de Alturria. “Acá estamos, con bastante quilombo mediático, porque se salieron a decir cosas que me sorprendieron porque yo estaba en Córdoba, corté con Lizy y obviamente al principio se pensó que yo la había engañado con esta chica, como que no daban las fechas....Y no, yo hice mi duelo, la respeté a ella”. Y sumó: “Después de la relación, hablamos, quizás no le contaba ciertas cosas para no hacerla sentir mal porque ella todavía siente cosas por mí, lo hemos hablado un montón de veces y yo nunca me borré, nunca le solté la mano”.

Leo Alturria y Lizy Tagliani, cuando estaban en pareja (Foto: Instagram)

En ese sentido, fue consultado sobre la versión que indicaba que la humorista estaba por anunciar la vuelta con él. “Hay algo confuso, porque en realidad no. Lo que ella quizás quiso interpretar es que la estaba remando, me quería volver a conquistar, quizás interpretó de esa manera un posible regreso. Yo por acercarme a ella me trataban de que no la soltaba, que era un tóxico, pero ella en realidad también necesitaba de mi apoyo y contención, pero no pasaba más de eso porque yo no la quería confundir”, se sinceró.

“Yo le dije a ella que tenía las puertas abiertas para conocer el próximo amor que le surja. Una relación abierta no, porque si estamos en pareja no nos gustaría a ninguno de los dos estar con otra persona. Pero no me pareció bueno soltarla porque la vi sola. No la había escuchado llorar nunca, eso me partió el alma y le llegué a pedir disculpas por toda la situación que estaba pasando. No sé si hay posibilidad de volver, pero vamos a seguir siendo amigos”, cerró.

