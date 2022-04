El osado look de Justina Bustos en un programa de España que revolucionó las redes

El osado look de Justina Bustos en "El Hormiguero" (Video: Antena 3)

Desde hace un tiempo, y luego del gran éxito de Las Estrellas, Justina Bustos está proyectando de forma internacional su carrera como actriz. Para esto, se instaló en España, a donde incluso forjó una gran amistad con Lali Espósito -con quien llegó a convivir un tiempo- y ahora es protagonista de El juego de las llaves, una comedia romántica española que se estrena el 13 de abril. En este contexto, fue invitada a El Hormiguero, uno de los programas de televisión más vistos de ese país, al que fue junto a las otras dos actrices de esa ficción, Eva Ugarte y María Castro.

Apenas entró al estudio, a bordo de un lujoso auto negro con sus colegas, lo que más llamó la atención fue su osado vestido violeta: muy corto, con un solo hombro, muchas trasparencias y sin nada debajo. El look lo completó con unas zapatillas negras. Inmediatamente, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde todos los usuarios opinaron sobre su outfit.

“La gente se escandaliza y vuelve loca porque esta chica (Justina Bustos) salió así en el Hormiguero… no entiendo el porqué, solo son tetas y lleva un vestido con transparencia… ¿Qué problema hay? Puede ir como quiera. ¿Se le ven los pezones? Woooow ¿y qué?”, “Da igual lo inteligentes que sean tus respuestas, hoy solo se habla de tus tetas, Justina Bustos, nada de la película de la que fuiste a hablar. No importa el argumento de la peli, ni las actrices que te acompañaban ¿Cuándo maduraremos de una vez? ¿Tanto asustan unas transparencias?”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Justina Bustos en "El Hormiguero"

En tanto, el argumento de la película en la que actuará se centra en un grupo de amigos en plena crisis de los cuarenta que deciden aventurarse al juego de las llaves, un intercambio de parejas entre ellos que hará que descubran sus miedos, sus deseos y sobre todo, lo que quieren en la vida. Por esto, una de las preguntas que le hizo el conductor Pablo Motos fue sobre su visión del poliamor.

“Por eso estoy sola...”, comenzó diciendo entre risas Justina. Pero aclaró: “Las veces que estuve en pareja fui súper fiel. Sé hacer una sola cosa bien, no puedo hacer muchas cosas a la vez. Si me dedico a algo, me dedico. Esa es mi respuesta, no sé, si de repente estoy mucho tiempo con una pareja, ahí puede que surja la posibilidad. Puede ser, pero no es mi caso”.

Por otra parte, Bustos recordó su viaje a Isla Mauricio, a donde había ido a filmar una película, pero dio positivo por coronavirus a su llegada al aeropuerto. “Al otro día me vienen a buscar los médicos, y terminó encerrada en una sala de un hospital público durante 33 días, compartiendo la sala ni más ni menos que con Yolanda Ramos y tres mujeres de la India. Hicimos una comunidad hermosa, que nos sostuvimos las unas a las otras”. Y rememoró: “Ellas logran salir y yo me quedo porque seguía dando positivo, ese fue el momento más duro. Me quedé sola una semana, los médicos nos tenían muchísimo miedo. No nos veían como personas, nos veían como un peligro. Fue una experiencia dura, me liberaron cuando fui negativa”.

SEGUIR LEYENDO: