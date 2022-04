El descargo de Dalila ante las críticas por cómo se la vio en su show: “Reconozco que parecía cualquier cosa, pero intento dar lo mejor”

La cantante dio un recital en un mal estado

Dalila fue noticia por la viralización de un llamativo video de una de sus recientes presentaciones en Moreno. En las imágenes se puede ver que la popular artista de cumbia se comporta de manera inusual, con dificultades para cantar y mantenerse parada. Al verla inestable, unos custodios la rodearon para que no se cayera del escenario.

Este material generó preocupación de parte de sus cientos de seguidores. En las redes sociales, sus fanáticos expresaron una gran angustia por la salud de la cantante. Además se especuló que ella podría estar pasando por problemas de adicción, pero todavía se desconoce cuál es el motivo que provocó ese inusual comportamiento de La Reina de la Cumbia.

Luego del revuelo que se generó sobre este noticia en los diversos medios, Dalila decidió romper el silencio y publicar un largo mensaje para explicar lo ocurrido en la mencionada presentación. A través de su cuenta oficial de Instagram, que es seguida por 280 mil personas, la cantante expresó sus opiniones respecto al video.

“Recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans publicaron de mí. Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y está perfecto”, escribió la artista en el comienzo de su mensaje que fue publicado este jueves 7 de abril.

Además, aprovechó para expresar su enojo con las personas que realizaron comentarios negativos sobre su hijo: “Pero que metan a cualquiera de mis hijos, eso NO, eso es de mala persona, y estoy hablando claro y bien, a mi público siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona”.

El posteo de Dalila respecto al video que se viralizó de uno de sus shows

Luego, Dalila reconoció que tomó alcohol, peo aclaró que lo hizo recién al terminar la presentación en Moreno: “Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia, que me gusta tomar champaña, si eso qué importa, no creo que la persona que dijo todo esto allá estado tomando a esa hora agua, yo terminé de trabajar”.

“Jamás en mí banda se consumió, ni consume otra cosa, la persona que dijo todo esto puede arruinar a cualquiera, yo gracias a Dios tengo mucho trabajo por mal que le pese a no se quién, y no me importa lo que digan de mí”, manifestó en la red social. Por último, realizó un pedido a todos con mayúsculas: “PERO CON LA FAMILIA NO HAY QUE METERSE. LA FAMILIA SE RESPETA. SALUDOS A LOS QUE REALMENTE APRECIAN MI TRABAJO”.

Rápidamente sus seguidores le dejaron comentarios de apoyo a su ídola. “Si nosotras tomamos cuando escuchamos tus temas, ¿por qué vos no? Te espero el 16 en Rosario Dalila de mi corazónnnnn”, le escribió una persona. Mientras que otra usuaria opinó: “Grande Dali, te amo. Hablan como si ellos nunca se hubieran tomado unas copas, vos sos persona como nosotros y tenés derecho de hacer lo que quieras. Sos LIBREEE”. Luego, una de sus fanáticas expresó: “Sos una gran mujer, y una gran madre, que nadie ponga en duda eso. Te admiro, Dalila”. Otra de sus seguidores aseguró: “¡Te amamos Dalila! Ni cabida a la gilada, diosa!”

