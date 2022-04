Yanina Latorre tendrá su propio programa: de qué se trata

Yanina Latorre tendrá su propio programa de radio (Video: "LAM" - América)

En un gran momento profesional y ya instalada como una de las piezas fundamentales de LAM, Yanina Latorre suma un nuevo proyecto laboral en los medios. Así lo dio a conocer Ángel De Brito en la última emisión de su ciclo de América.

“¿Cuándo contamos lo de tu programa?”, deslizó el conductor. A lo que ella respondió: “Cuando tenga el nombre listo y la fecha...”. “Va a conducir un programa Yanina, va a debutar como conductora en un programa propio”, detalló De Brito. Y la mujer de Diego Latorre apuntó un curioso dato: “(Jorge) Lanata está pensando el nombre”. En tanto, el anfitrión se mostró sorprendido: “Ah, ¿Lanata te está ayudando? Es la estrella de la radio”. Fue Nazarena Vélez quien quiso indagar más: “¿Tele o radio?”. “Radio”, contestó rápidamente Yanina. Luego, otra de las panelistas quiso saber cuántas horas tendría su futuro programa. “10 horas, seguidas, y nadie me va a interrumpir”, bromeó ella.

Días atrás, Yanina celebró su cumpleaños a lo grande. Lo celebró la noche anterior con una cena post programa con algunos de sus compañeros de trabajo para pasadas las 12, soplar las velitas. “Así arranqué mis 53. Con mi hija y un gran equipo con el que amo laburar y compartir, gracias”, había escrito. Sin embargo, eso fue solo un adelanto de la gran fiesta que dio en la que hasta hubo un DJ en vivo y cantó Ariel Puchetta. Casi todo el equipo de LAM dijo presente en la casa de la “angelita” más famosa. Además de De Brito estuvieron Andrea Taboada, Pía Shaw y las recientes incorporaciones al ciclo que ahora está en América a las 20 horas, Ana Rosenfeld y Estefanía Berardi, que escribió en sus redes: “Con diferencias al aire, pero no les puedo explicar lo divertida y amable que es con todos sus compañeros”.

"Angelitas" y ex "angelitas", con De Brito en el cumpleaños de Yanina Latorre

Entre las ex panelistas del ciclo de espectáculos no podían faltar Cinthia Fernández -que ahora forma parte del programa Momento D con Fabián Doman-, Lourdes Sánchez -que fue con el Chato Prada-, además de Carolina Molinari, Mariana Fabbiani, Flavia Palmiero y Daniel Hadad, entre otras figuras. La anfitriona acondicionó su gran jardín para la ocasión, con mesas y sillas para que los invitados pudieran disfrutar cómodos de la comida y bebida. “Estoy contenta, y el día que me tocó (por el clima), estoy feliz”, dijo en una historia mostrando cómo estaba todo el jardín ambientado y la pista de baile.

Con tantas invitadas que pasaron por la pista de ShowMatch, la música ocupó un lugar central en el evento. Sin embargo, además de las famosas mencionadas, dos de las que inauguraron la pista fueron la hija de la panelista, Lola, y su mamá, Dora, que disfrutaron al ritmo de los hits de Ráfaga. Apenas terminó el show, el cantante entonó el feliz cumpleaños para la homenajeada mientras que de fondo Diego Latorre grababa con su teléfono celular, el momento aunque más tarde no dudó en sumarse al pogo de las “angelitas”. A la hora de soplar las velitas, Yanina estuvo acompañada de sus hijos y de su marido. La mesa dulce super completa se llevó todas las miradas y elogios: alfajores, torta de crema pastelera y frutillas, lemon pie, copas de chocotorta y mini rogel, fueron algunas de las delicias que disfrutaron los invitados.

