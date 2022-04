Tras abandonar Masterchef Celebrity, Paula Pareto cumplió un nuevo sueño

Paula Pareto cumplió otro sueño (Foto: @paupareto)

Basta ver los tres primeros posteos del feed de Instagram de Paula Pareto para definirla. Un video entrenando en el gimnasio, fotos en su consultorio, imágenes de su emprendimiento gastronómico. Siempre yendo por más, tras abandonar Masterchef Celebrity, la medallista olímpica abrió su propio café.

“Felices de que un gran trabajo de meses en familia se haga realidad. Pareto café arrancó con mucha alegría y lleno de buena energía por parte de nuestros clientes. Gracias a todos los que pasaron a visitarnos en esta primera semana... estamos iniciando un camino lleno de ilusiones y nuevas ideas. Tenemos mucho que aprender y tenemos toda la predisposición para hacerlo y poder brindar a quienes nos visiten una linda experiencia culinaria y familiar”, escribió la deportista y médica en su su cuenta de Instagram.

Paula Pareto

Seguramente, su nuevo emprendimiento sea el espacio ideal para poner en práctica todo lo que aprendió de la mano de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui en su paso por la tercera edición de Masterchef Celebrity, con la conducción de Santiago del Moro.

En las fotos del local que queda en San Fernando, se ven medialunas, scones, tortas de todo tipo y budines, además de variedades de café. Además, se ve a la Peque, como cariñosamente la llaman, muy feliz con su familia.

Café Pareto, el emprendimiento que Peque Pareto comandará junto a su familia

Siendo una de las candidatas preferidas del público en el reality de Telefe, Paula sorprendió con su renuncia. En medio de una definición que daba por eliminada a Juariu, dijo: “Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos...Bueno, ustedes saben que soy médica. Primero, quiero pedir permiso si puedo ceder mi lugar a ella por esto de que tendría que abandonar la competencia”.

“Tenía compromisos preestablecidos por mi trabajo de médica”, detalló. Completamente atónitos por esta decisión de la deportista, los chefs tuvieron que decidir en el momento si aceptaban su propuesta, algo que finalmente hicieron y por eso la tucumana siguió en la competencia. “¿Qué voy a decir de la Peque? Es todo y me pongo mal porque se va ella. Me pone peor que ella se vaya”, dijo entre lágrimas Juariu, y abrazó a su compañera.

Al anunciar su partida, insistió: “Pido devuelta disculpas, superó lo que yo esperaba, lo que podía dar desde los dos lados y ya los tiempos no me dan. Creo que el que mucho abarca poco aprieta y que cada uno de los que está acá es un excelente cocinero. Para mí todos ellos cocinan mucho mejor que yo, se merecen mucho más que yo estar acá”, expresó Pareto visiblemente conmovida. “Es lindo estar acá, es algo que para mí siempre fue un desafío, descubrí un grupo de gente, de amigos, toda la producción maravillosa. Pero las responsabilidades hay que tomarlas como tal. Me fue difícil, pero me voy contenta sabiendo que dejo mi lugar a alguien que realmente se lo merece”.

La nueva apuesta de la deportista

Durante su programa radial El Club del Moro (FM 99.9), Santiago del Moro amplió el motivo que llevó a que la Peque Pareto decidiera dejar el certamen de cocina. “Por cuestiones de pandemia, algunas grabaciones se fueron posponiendo”, indicó el conductor y explicó que esta edición de Masterchef celebrity fue la más afectada por el coronavirus y “hubo que parar muchas veces este año”.

Por tal motivo, las grabaciones se fueron retrasando y la Peque Pareto “ya había firmado un acuerdo para sumarse a un sanatorio muy prestigioso”, detalló el conductor quien destacó que “la Peque es una gran médica a parte de una gran deportista. Ella había dado su palabra y tenía que sumarse a partir de marzo”.

El café por dentro

