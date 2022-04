Flavio Mendoza y su elenco de Taboo aseguran que fueron estafados: los detalles

Flavio Mendoza (Foto: Franco Fafasuli)

En el 2017, Flavio Mendoza realizó la obra Taboo con Facu Mazzei, entre otros bailarines. Sin embargo, la pieza fue levantada sin demasiadas explicaciones antes del final de la temporada y algunos de los bailarines aseguraron en los últimos días que aún se les debe plata.

Uno de los artistas de la obra, Nacho Gonatta, contó a través de su cuenta de Instagram: “Me encantaba hacerlo, fue un gran placer por donde lo mires. Yo rechacé otros trabajos en la temporada de verano, pero bueno. Imaginate que todavía me deben dinero. Así que si ves a los productores, recordáselos”.

De inmediato, el mismo Flavio respondió a través de su cuenta de Twitter, sin dar demasiados detalles ni explicaciones respecto al tema: “Que los productores paguen”.

Luego de una temporada en julio del 2017 en el teatro Broadway en la calle Corrientes, el espectáculo pasó al Teatro Piazzolla Tango en la calle Florida, con producción del lugar. La obra salió de cartelera antes de que la temporada finalizara.

Pablo Tomaselli, jefe de prensa del artista quien no llevó adelante la promoción de Taboo, explicó a Teleshow que Mendoza era director y “dueño de la obra”, pero no productor e incluso, a él le quedaron debiendo dinero luego del levantamiento de las funciones. En paralelo, él sí era productor de la pieza Bendito tu eres, protagonizada por Sergio Goycochea.

El martes por la noche, Gonatta volvió a referirse al tema a través de sus redes: “De todo lo que me estuvieron preguntando por Taboo, solo diré que lo único que yo dije es lo que vieron salir de mi boca, y así va a ser. Por algo me manejo así. Porque no quiero escritos recortados, ni que se tergiverse algo, ni que se pongan en mi boca palabras que ni pienso, siento, ni dije que la dijo otro artista involucrado”.

El artista y coreógrafo, papá de Dionisio, celebró en marzo los diez años de su espectáculo Stravaganza con un gran show en el Luna Park. Con más de treinta artistas en escena, la obra estuvo cargada de emoción y anécdotas del protagonista y su infancia circense.

“¿Saben por qué les digo que en estos diez años tengo una vida para contar? Porque tuve una infancia dura, de la que no reniego, que me ayudó a llegar hasta acá, quinta generación de artistas de circo, yendo de pueblo en pueblo”, dijo Flavio sobre el escenario.

“No tuve muchos amigos y por eso muchas veces me sentí solo, pero entre la necesidad, el arte, en ese mundo mágico del circo, encontré el valor de la infancia que me tocó”, se sinceró. “Mi mamá decía que el nene del circo tenía que ser el más limpito de todos, entonces antes de que saliera el sol ella se levantaba y me bañaba con un jarrito, para que llegara impecable a mi primer día de clases en la escuela”, contó conmovido por los valores que le inculcó su familia.

Una situación similar a la que vivieron Flavio y elenco hace unos años le ocurrió este verano a la compañía liderada por Matías Jaime, Malevo. A pesar de ser lo más visto en Mar del Plata, los productores decidieron levantar la obra antes de terminar la primera quincena de enero y los artistas quedaron sin trabajo.

“Estamos pasando un momento terrible con la compañía. Venimos hace rato con una producción estafadora. Lo digo así abiertamente. Nos trajeron a base de promesas, una producción inexistente, insolvente. No tuvimos promoción, no tuvimos ni siquiera los alimentos, no tuvimos la cobertura médica, no están pagados los alquileres, no están pagados los proveedores que necesitamos para sacar adelante todo. No puedo continuar yo, tengo que llevarme a la gente a casa”, había explicado en ese momento Jaime, productor artístico.

