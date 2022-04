Tequila y música en el alocado cumpleaños de Jana Maradona: “Terminamos todos perreando”

El alocado cumpleaños de Jana Maradona en Salta (Video: Instagram)

Este 4 de abril, Jana Maradona cumplió 26 años y coincidió con un viaje que la joven está realizando por la provincia de Salta. Así, la hija de Diego Armando Maradona decidió festejar a lo grande, con una noche casi interminable por la ciudad capital de la provincia del norte.

“La verdad es que recién estoy reviviendo porque ayer... ¡se descontroló todo!”, publicó Jana en la primera de una serie de Instagram Stories que publicó por la tarde del lunes, en las que luce recién bañada y como recuperándose de la larga noche que atravesó. Y prosiguió con su relato: “Anoche empezó todo en Salta con un: ‘Tomate un vinito’. Chill. Después me fui a un bar a seguir tomando. Y crucé al hostel, porque estoy en un hostel, y me encontré con dos chicas, re buena onda y fuimos a las peñas, a un lugar donde está la peña del Chaqueño Palavecino...”, contó.

También dijo haberse cruzado con una caravana de fiesta: “Antes de eso, estábamos en la calle y de repente de un lugar, sale un montón de gente haciendo como un trencito y nos engancha a nosotras...”, dijo Jana a la vez en que insertó unos videos en los que se la ve divertida con este grupo de personas. “Así empecé mi cumple. Gracias universo, corta”, definió en palabras al mostrar estas imágenes alocadas.

Una postal de la larga noche de Jana Maradona en su cumpleaños (Foto: Instagram)

“Maravilloso, realmente. Después fuimos a esta peña, más tranqui y nos tomamos un tequila... ¡no sé por qué!”, siguió contando Maradona. Lejos de finalizar, su noche continuó, según su relato: “Y después de esta peña, como si no hubiera sido suficiente, nos fuimos a un boliche. No me acuerdo ni qué música pasaban, pero me parece que terminamos todos perreando”, dijo entre risas.

Al otro día de la jarana, Maradona se reencontró con sus compañeras de noche, quienes le relataron algunas escenas perdidas: “Me las crucé a las chicas acá al mediodía, para el almuerzo... Y me contaron que seguimos tomando más tequila... Así que en esa. Así arrancó Salta. ¡Impecable!”, cerró Jana su narración, entre divertida y sorprendida por lo ocurrido.

En sus Instagram Stories, Jana además compartió saludos que sus amigos y familiares le hicieron en la red social. Sin embargo hubo uno muy especial que, al menos hasta ahora, decidió no compartir: el que le hicieron desde la cuenta oficial de Diego Armando Maradona. “Feliz cumple, Jana”, se leyó sobre una foto del Diez y su hija, junto con un corazón rojo. A juzgar por el look de Maradona, parece una imagen del 2020, meses antes de su muerte.

El mensaje que sí compartió Jana fue el de su madre, Valeria Sabalain: “Te amo mi cielo!!! Qué el universo te llene siempre de amor y felicidad! Que los cumplas muy feliz”, escribió quien conoció a Maradona en la mítica discoteca El Cielo, junto con una serie de emojis alusivos y sobre una imagen en la que se la ve a Jana protegida por un paraguas. La joven replicó el mensaje agregando la leyenda: “Te amo con todo mi corazón, mami”.

El mensaje por el cumpleaños de Jana Maradona que se publicó en el Instagram oficial de Diego Maradona (Foto: Instagram)

La dedicatoria de Valeria Sabalain a su hija Jana Maradona en el día de su cumpleaños número 26 (Foto: Instagram)

“Dieguito Fernando habla mucho con Jana, Gianinna llama pero con Jana habla mucho por Face Time. Se ponen en el teléfono y juegan a través de eso: él le cuenta y le muestra cosas y el otro día fue fuerte”, había contado Mario Baudry, abogado del niño y pareja de Ojeda, el año pasado, acerca del vínculo entre los hermanos.

Y el letrado reveló el contenido central de esa charla: “Jana llamó y Dieguito le preguntó directo: ‘¿Por qué se murió papá, Jana?’. Y ella no supo como reaccionar. Son hermanos y se quieren. Cuando Dieguito visitaba a su papá, Jana estaba siempre y la veía: él la tiene muy asimilada”, describió.

