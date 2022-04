Detuvieron en República Dominicana a Leonardo Cositorto, el jefe de Generación Zoe acusado de estafa y asociación ilícita

Leonardo Cositorto.

Hoy por la mañana, efectivos de Interpol arrestaron en República Dominicana a Leonardo Cositorto, el jefe del conglomerado Generación Zoe acusado de estafa y de asociación ilícita, según confirmaron altas fuentes de la investigación a Infobae. El coach ontológico y autodenominado empresario stuvo más de dos meses prófugo, buscado por la fiscal Juliana Companys que lo acusa de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba, en una causa en donde ya están presos su número 2, “Max” Batista y su contador, Norman Próspero. Continúa prófugo el llamado “director legal” del grupo, el ex juez y fiscal Héctor Luis Yrimia, que dejó la Argentina a fines de 2021 para no volver.

Cositorto ya había sido buscado por Interpol en Colombia, particularmente en Cartagena de Indias , aunque no se descartaban otros puntos en el mapa de Centroamérica y el Caribe. No fue un prófugo silencioso: el hoy detenido jamás dejó de dar reportajes y realizar transmisiones via Zoom y Youtube en donde instaba a sus seguidores a resistir y continuar la recaudación con sus históricas promesas de dividendos mágicos. Los investigadores lo encontraron gracias a esas transmisiones, mediante cotejos de números de IP y análisis de contenidos de video.

Miguel Ángel Pierri, su abogado defensor, ya está al tanto de su captura.

Cositorto tras ser detenido en República Dominicana.

NOTICIA EN DESARROLLO