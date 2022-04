Luisana Lopilato mostró un particular detalle dedicado a sus hijos en su casa de Nordelta

Luisana Lopilato y Michael Bublé

“Actriz, modelo y, por sobre todo, mamá”. Así se define Luisana Lopilato en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de seis millones de seguidores, con quienes comparte a diario fotos y videos de sus rutinas y sus proyectos labores. Así como también le da un especial espacio a su vida íntima y su familia, la que formó con el cantante canadiense Michael Bublé: juntos, son padres de Noah, Elías y Vida, y están esperando la llegada de su cuarto bebé, de quien aún no revelaron el sexo ni el nombre.

Desde que anunció su nuevo embarazo, la actriz ha publicado imágenes del crecimiento de su panza y la reacción de su familia al enterarse de la buena nueva.

Por estos días, la familia Lopilato-Bublé se encuentra en la Argentina -el resto del año viven en Canadá-, porque la actriz está cumpliendo con compromisos laborales en el país. Mientras tanto, están instalados en su casa de Nordelta, y desde allí Luisana mostró la intimidad de su hogar y permitiendo ver un particular detalle que ellos mismos hicieron el jardín: se trata de una frase que está escrita sobre el camino de madera que llega hasta el lago del barrio privado.

“No quiero parar de hacer recuerdos”, se lee en inglés sobre la madera en la que Luisana Lopilato está sentada posando para la foto, de espaldas a la pileta que tienen cercada para la seguridad de sus niños. Además, están los nombres y las fechas de nacimiento de cada uno de sus tres hijos. Junto a aquella imagen, la actriz agregó: “Pronto vamos a estar sumando un nuevo nombre. Qué lindo que se agrande la familia Lopilato Bublé”.

Luisana Lopilato mostró el detalle de su casa de Buenos Aires

La actriz y su familia se encuentran en la argentina porque ella filmará una nueva película: Matrimillas, dirigida por Sebastián de Caro, producida por Netflix, y que protagonizará junto a Juan Minujín. Cuenta la historia de una pareja joven con hijos, que como última solución para salir de la crisis que atraviesan deciden utilizar una aplicación que les suma o resta puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo el uno con el otro.

“Se viene la comedia romántica del año. ¿Están listos? ¡Gracias por darme la posibilidad de trabajar con esta gran dupla y formar parte de este proyecto tan divertido!”, había escrito Luisana semanas atrás. Los actores ya habían compartido la película Los que aman, odian en 2017, pero esta será la primera vez que serán coprotagonistas en una historia de romance.

Mientras tanto, la familia celebra que en unos meses llegará el nuevo integrante. “¡Oooops! ¡Lo hicimos de nuevo!”, había sido la frase con la que la actriz confirmó su embarazo en medio de una pista de esquí, mientras su marido la abrazaba por la espalda acariciándole la panza. Y en otra de las fotos, sus hijos le besaron la panza, y ella posó con una sonrisa imborrable de su cara. Entonces, para que no haya ninguna duda, la actriz agregó: “Bebit@ en camino”.

La tierna foto con la que Luisana Lopilato anunció su cuarto embarazo

Luego compartió una foto desde la cama con un paquete de papas fritas y escribió: “De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”. Horas antes del anuncio del embarazo, Michael Bublé había estrenado su último videoclip, “I’ll never not love you”, con su esposa como protagonista: allí, la pareja recrea las películas románticas más icónicas del cine como “Titanic” y “Diario de una pasión”, y terminan con una tierna escena en la que ambos salen de un supermercado junto a sus tres hijos, y a ella se la ve mostrando un embarazo que se terminó confirmando más tarde.

En tanto, en un principio, no se sabía si esto era solo parte de la ficción del clip o si, en realidad, había algún mensaje que el matrimonio quería dar. Este es el segundo video de Bublé del que participa Luisana: el primero, del tema Haven’t Met You Yet, lo había grabado en el comienzo de su relación. Y, justamente, mostraba a la pareja de compras en un supermercado. De manera que muchos imaginaban que esta sería la secuela de aquella historia que tuvo su comienzo en el año 2008 y a la que el cantante quiso plasmar en aquel tema recreado entre góndolas y cajas registradoras en el 2009.

