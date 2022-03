Christian Sancho quiere tener un hijo con Celeste Muriega: “Sería una buena madre”

Christian Sancho aseguró que quiere ser padre con Celeste Muriega

Los dos se lucen el la actual versión de SEX, viví tu experiencia, el espectáculo erótico producido por José María Muscari. Y fue justamente en los camarines del Gorriti Art Center, dónde cada noche se preparan para seducir al público, que Christian Sancho y Celeste Muriega se terminaron enamorando. El romance, del que se empezó a rumorear a principios de este verano, terminó siendo confirmado por los protagonistas hace apenas un mes. Pero, ahora, el actor y modelo fue por más y habló de sus intenciones de formar una familia junto a la bailarina.

Después de anunciar la gira por el interior del país con la obra y mostrarse feliz por los logros de esta temporada, Sancho se aseguró que este proyecto le había permitido encontrar a la mujer que hoy lo acompaña. “Es el combo ideal: trabajo, éxito y amor. La verdad es que es algo hermoso. No pensé nunca en mi vida que me iba a pasar a esta altura”, comenzó diciendo frente al micrófono de Diego Bouvet.

Y confesó su sorpresa: “Nunca había estado de novio con una compañera de trabajo”. Entonces, el periodista le preguntó que lo había enamorado de Celeste, además de su evidente belleza. “Es una persona muy generosa, muy humilde, muy trabajadora, con mucha pasión...Objetivos claros. Buena gente. Es una persona sana y eso, a mí, me da la posibilidad de encontrarme con alguien muy parecido. Nos divertimos mucho. Más allá de lo físico y de la química, todo lo que sucedió a partir de encontrarnos como pareja, nos divertimos mucho. Y eso es lo mejor que te puede pasar”, respondió Christian.

Christian Sancho y Celeste Muriega se lucen en SEX

El actor y modelo ya es papá de Camille, de su relación con Valeria Britos, y de Gael, de su pareja con Vanesa Schual. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a convertirse en padre, no dudó en responder: “Sí, estoy abierto a esa posibilidad. ¡Me encantaría! De hecho, para mí el estado más lindo que me ha pasado en la vida fue cuando estuve en familia. Y cuando estoy acompañad. Así que sí”.

Cabe recordar que Muriega ya había manifestado públicamente su deseo de ser mamá. En ese sentido, Sancho aseguró: “No me cabe ninguna duda de que va a ser una gran madre. Es una muy buena persona y seguro va a ser una gran madre. Es muy generosa y está muy pendiente del otro. Y si está tan pendiente de mí, ni me quiero imaginar cuando tenga un hijo. ¡Mucho más!”.

Al momento de blanquear el noviazgo con Celeste, Christian había dicho: “Yo no suelo clasificar a los vínculos, uno los va encontrando con el tiempo y se va poniendo a tono con lo que le va pasando. Pero no voy a mentir, la conocí acá en Sex, no nos habíamos cruzado en ningún trabajo. Y la verdad que es una chica hermosa, que admiro, con muy buen humor, compañera, es alucinante más allá de su talento”.

Y se explayó. “Lo que se dio fue desde un lugar de buena onda, y se fue dando una relación que ojalá el día de mañana pueda decir: ‘Es mi novia, es una persona con la que a mí me gustaría compartir el resto de mi vida. Hoy lo que te puedo decir es eso, que es una persona hermosa que estoy conociendo”. Sin embargo, un mes más tarde, el modelo y actor parece dispuesto a apostar por el futuro de la pareja.

