Los Martín Fierro a la televisión abierta ya tienen fecha de entrega, canal de emisión y conductor

Finalmente, se dieron a conocer los detalles más importantes sobre los Premios Martín Fierro a la televisión abierta 2021. Luis Ventura en diálogo con Teleshow, que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será televisada a través de Telefe.

Como si esto fuera poco, el presidente de Aptra anunció que el encargado de conducir los Premios Martín Fierro, será nada más ni nada menos que Alejandro Marley. “Se están terminando de armar los rubros porque la pandemia modificó muchas cosas, entonces estamos tratando de armar una nueva grilla de ternas, pero van a estar superando las 40 estatuillas más el Oro. Además, habrá un premio especial que se está tratando de diagramar que todavía no tengo claro cómo se va a definir, pero será una distinción muy especial”, reveló Ventura.

“El conductor será solo Marley, pero también van a participar de alguna manera algunas figuras de Telefe como Paula Chaves. Y la fiesta contará con 600 invitados”, agregó Luis en una charla con este medio. Los premios estarán dirigidos a todo el contenido que se emitió durante el 2021, por lo que las producciones del 2019 y 2020, que no pudieron ser premiadas porque la pandemia impidió que se lleve a cabo la ceremonia ya no tendrán la oportunidad de recibir un reconocimiento por parte de Aptra.

Luis Ventura, presidente de Aptra

En ese sentido, el periodista no descartó la posibilidad de que en algún momento se lleve a cabo una nueva fiesta para premiar a los protagonistas que pasaron por la pantalla durante esos dos años. “En algún momento se hará, pero no me animo a decirlo ahora porque tenemos muchas entregas de aquía fin de año como el premio de radio, de campo, tenemos que ver que fecha nos queda para llevarlos a cabo”, sostuvo Luis Ventura.

Por otro lado, el titular de la entidad que nuclea a los periodistas de televisión y radio adelantó que vuelve a surgir la posibilidad de realizar el Martín Fierro Latinoamericano. “En 2023 podría llevarse a cabo. En su momento fue acordado con el pago del 50 por ciento para realizarlo en Miami, seguramente será en la semana latina que se realice en esa ciudad y se había negociado para que sea el cierre como broche de oro de esa semana cuando se pensó, pero ahora vamos a ver en qué lugar lo instalamos”.

Recordemos que en noviembre del 2021, después de dos años, la televisión de cable se vistió de gala cuando se entregaron los Premios Martín Fierro de Cable a las mejores producciones de 2019/2020. El evento contó con la conducción de Carolina Pampita Ardohain y Joaquín Pollo Álvarez y fue transmitido por Crónica HD.

Por primera vez en la historia, se entregaron dos Martín Fierro de Oro. El de 2019 fue para Bios, vidas que marcaron la tuya: Luis Alberto Spinetta, la producción documental de NatGeo, mientras que el correspondiente a 2020 se lo llevó el servicio informativo de Crónica HD. En esa oportunidad, los programas y figuras que fueron nominados estuvieron repartidos en 33 ternas.

