Michael Bublé se emocionó al hablar de la salud de su hijo Noah

El cantante canadiense estuvo invitado a El Hormiguero y agradeció el apoyo que recibió cinco años atrás cuando vivió el peor momento junto a Luisana Lopilato

Por estos días Luisana Lopilato y Michael Bublé viven un gran presente, tanto en el plano laboral como en el familiar. La pareja espera a su cuarto hijo juntos, mientras la actriz filma una comedia romántica en la Argentina, y el cantante presenta su nuevo disco, Higher, en distintos países. Sin embargo, cinco años atrás atravesaron el peor momento cuando su primogénito fue diagnosticado con cáncer de hígado a los dos años de edad. El pequeño inició el tratamiento y luego se sometió a una cirguía que resultó exitosa. El artista canadiense recordó aquella difícil experiencia y se emocionó al hablar de la recuperación de Noah, quien cumplió siete en agosto.

Bublé estuvo en España durante algunos días y visitó el histórico programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos. La entrevista coincidió con un aniversario especial para el intérprete, y así lo explicó el presentador durante el mano a mano. “Estoy feliz de que estés aquí hoy, y quiero compartir con la gente también que la última vez que viniste tu hijo estaba malito, y ahora creo que ya han pasado las revisiones de los cinco años y está limpio”, expresó Motos, mientras un traductor le transmitía el mensaje al invitado.

Inmediatamente el cantante abrazó al conductor y su mirada no tardó en volverse brillosa. “La verdad es que es una oportunidad maravillosa para mirar a todos los que estén viendo el programa y darles las gracias, y perdonen que me emocione en este momento”, comentó conmovido. “Gracias por su apoyo, su cariño, sus oraciones, porque la gente no sabe todo lo que significó para nosotros en momentos tan duros, y la verdad es que este presente es maravilloso”, concluyó. También aseguró que el lanzamiento de su nuevo álbum representa “una carta de amor al mundo”, y se inspiró en todo lo que enfrentaron juntos como familia.

Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a Noah en su más tierna infancia

Cabe recordar que el matrimonio habían hablado de tener una familia numerosa desde los inicios de su relación. El 27 de agosto de 2013 se convirtieron en padres por primera vez, cuando Noah llegó al mundo. Y, el 22 de enero de 2016, nació Elías. Sin embargo, cuando todo parecía un cuento de hadas, el diagnóstico médico que recibieron en vísperas navideñas del 2016, paralizó a toda la familia. El alivio llegó recién en abril de 2017, cuando se confirmó que su hijo mayor había superado la enfermedad. “Noah está libre de cáncer”, fue el mensaje que los papás enviaron a sus familiares el día siguiente, tras recibir la mejor de las noticias luego de la operación.

Recién entonces, la pareja pudo ir regresando de a poco a su rutina. El 25 de julio de 2018, ambos recibieron con alegría a la pequeña Vida, la menor del hogar. A fines de febrero la actriz confirmó que está embarazada de su cuarto hijo, con un divertido mensaje en su cuenta de Instagram: “¡Oooops! ¡Lo hicimos de nuevo!”. Tras más de catorce años en pareja, cada vez que pueden ambos expresan su gratitud hacia todas las personas que les enviaron buenos deseos en aquellos tiempos difíciles.

“Después de tantas cosas vividas, no puedo creer estar caminando al lado de él. Nuestro espacio a solas. Nadie nos mira, nadie nos escucha, solo nos reímos, hablamos y compartimos sueños que queremos cumplir juntos. Así es él: pura vida, pura pasión, puro amor”, escribió Lopilato emocionada durante una de sus “citas madre e hijo” con Noah un año atrás. Cuando el pequeño cumplió siete años la ex Rebelde Way escribió otro posteo muy significativo: “Llegaba a nuestras vidas para llenarnos de luz y amor. El mayor de nuestros hijos, el que vino para enseñarnos que juntos podemos contra cualquier adversidad. Feliz cumpleaños Noah Bublé, te amamos”.

