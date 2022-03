Entre lágrimas, Florencia de la V habló tras los rumores de enfrentamiento con Lizy Tagliani

La conductora de Intrusos le respondió a quienes interpretaron que se burló de la humorista tras su ruptura con Leo Alturria

El lunes Lizy Tagliani demostró su sorpresa y angustia cuando se enteró de que su ex pareja, Leo Alturria, había iniciando una nueva relación sentimental. En Intrusos (América) difundieron un audio donde la humorista confesó que fue “un puñal en el corazón” darse cuenta de que su vínculo estaba completamente roto, además de aclarar que en las últimas charlas que mantuvo con el cordobés vislumbró la esperanza de una reconciliación. Cuando Florencia de la V habló del tema en el programa su reacción despertó rumores de enfrentamiento con la humorista, y en las últimas horas decidió responder con una contundente reflexión, donde no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

La conductora destinó unos minutos del ciclo para profundizar sobre las versiones que la enemistan con Tagliani. Con la mirada fija hacia la cámara, explicó: “En estos últimos días se han deslizado muchísimas cosas, una como que yo me burlaba de la situación de Lizy, y yo jamás me burlaría de una persona trans, porque sé por todo lo que tenemos que atravesar a diario, sé por toda la violencia, la discriminación y el desprecio que vivimos de esta sociedad”.

“Me puse a pensar y creo que desde que empezó Lizy han buscado miles de formas diferentes de enfrentarnos, y siempre llevarlo a un terreno mediático, plano, hasta de qué manera elegimos vivir nuestras vidas, como que hubiera un manual del trava perfecto”, sentenció, indignada por los comentarios que escuchó por parte de algunos colegas, haciendo suposiciones sobre la risa que deslizó antes de escuchar el audio de Tagliani quebrada por la situación.

La conductora no pudo contener la emoción cuando reflexionó sobre la separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria

“Les quiero decir que yo nunca me voy a pelear con Lizy Tagliani ni con ninguna persona trans, porque yo estoy de ese lado. El lugar que ocupa Lizy y el que ocupo yo en este medio y en esta sociedad es muy importante; nosotras vivimos y trabajamos en un ambiente donde el 98% son heterosexuales, o sea que somos las distintas, las diferentes”, continuó. En este sentido, remarcó que comprende perfectamente la desilusión de la humorista, después de haber compartido dos años y medio con el ex rugbier.

“Sé que las separaciones duelen, a todos los seres humanos nos duele el amor, y seguramente a quien le hayan roto el corazón alguna vez sabe de lo que hablo, pero para nosotras es más difícil”, remarcó emocionada. Y expuso cada motivo por el que “el amor no está a la vuelta de la esquina” en la comunidad trans. “Encontrar un hombre con cojones que quiera salir de la mano con nosotras, no se encuentra, de verdad hay que tener mucha valentía porque muchas veces el prejuicio le gana al amor”, sostuvo.

Más adelante volvió a defender a Tagliani, y esta vez no pudo contener las lágrimas. “Pónganse en el lugar de Lizy, una persona que encontró lo más cercano a la felicidad en un mundo de agresividad, simplemente eso, tengan un poco de empatía. Alguien que solamente sufrió desprecio de una sociedad, que es lo que les pasa al colectivo trans”, aseguró.

Lizy Tagliani no pudo contener la angustia cuando supo que su ex pareja comenzó otra relación sentimental

“Entonces cuando vos te acercás a lo más parecido del amor después de tanta adversidad, vivís la sensación de que un hombre te elige, que elige salir de la mano con vos, que podés compartir una cena con él, y claro que no vas a querer soltarlo”, comentó. “Obviamente el amor no puede durar para siempre, pero creo que hay pensarlo desde ese lugar. Perdón, no quería llorar, pero es imposible porque me toca muy de cerca, la comunidad sufre una sociedad extremadamente prejuiciosa”, se lamentó.

Sobre el final se definió a sí misma como “una bendecida” por su matrimonio con Pablo Goycochea y sus hijos mellizos. “Haber encontrado un hombre que me acompaña hace más de veinte años, que he formado una familia y que puedo salir orgullosa con mis hijos; pero no es algo fácil, y les aseguro que la peleo todos los días, es una construcción y lo digo desde mi absoluto lugar de privilegio”, concluyó.

