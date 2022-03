Leo García reveló cuál fue el conflicto que lo hizo abandonar El Hotel de los Famosos: “Fue un acto agresivo de mi parte”

Leo García reveló el episodio por el que abandonó El Hotel de los Famosos (Video: "Socios del Espectáculo" - El Trece)

Pasaron apenas 10 días del inicio de El Hotel de los Famosos y el reality ya tuvo varias polémicas. Sin embargo, la de ayer fue la primera renuncia: entre enojado y angustiado, Leo García decidió abandonar la competencia. El músico se fue sin despedirse de sus compañeros y fue Carolina Pampita Ardohain la encargada de dar la noticia: “Los conflictos internos y el choque de personalidades empiezan a causar fricciones; la presión de la convivencia y una decisión inesperada provocaron revuelo. Leo García no pudo resistir y finalmente abandonó el hotel”.

Todo había comenzado el lunes, cuando luego del cara a cara la mayoría de votos determinó que fuera el cantante el primer nominado. Anteriormente García había mantenido una fuerte discusión con Lissa Vera. “Te quiero pedir disculpas si te dije algo mal...pero yo no te dije nada a vos. No podés estar mal con Leo García, yo soy del pop, yo soy de tu rama, soy un laburante como vos”, le expresó el músico a la ex Bandana, en referencia a que el último sábado ella se había mostrado molesta con él por haber apoyado a Kate en el duelo de eliminación. Pero Lissa no lo entendió e insistió: “Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Sí te voy a decir por qué me siento rara, porque me parece que no tenés que ir por ahí”. El intérprete de “Reírme más” también había tenido otro cruce con Martín Salwe, en el que le espetó al locutor burlarse sobre su sexualidad.

El artista dejó el reality después de varios conflictos como parte del staff y los participantes opinaron sobre el tema (Video: El Trece)

Lo cierto es que, entre tantas polémicas, Leo no lo pudo soportar y abandonó el programa. Y este miércoles, decidió dar su versión de los hechos en Socios del Espectáculo (El Trece). “A mi no me gustó lo que este chico (Salwe) me dijo, me fui calentando hasta que exploté”, expresó. Acto seguido, Mariana Brey le consultó si se había “enganchado” con él, pero García fue contundente: “No, no me gustó. Yo no fui de levante, aparte tengo novio ¿Cómo voy a ir a un lugar donde hay cámaras a calentarme con alguien? No da, chicos, año 2022″.

En tanto, el músico reveló el momento exacto en el que se dio cuenta que no podía seguir con su participación en el ciclo de El Trece. “El domingo teníamos visitas, entonces cuando vino mi hermana yo ya estaba que no podía más. Me sentía muy excluido del grupo también. Y pasó un acontecimiento que le tiré con una esponja a Salwe. Estaba limpiando los platos y viene este chabón -lo imita - y le dije: ‘Rajá de acá´. Le tiré un esponjazo entre medio de todos y le pegó en la cara”, relató.

Pero reconoció: “Fue un acto bastante agresivo de mi parte. Se asustaron todos, se metieron todos en un solo cuarto y quedé como el loco malo. Vino Kate en un momento y me dijo ´che, te tienen miedo todos´”. “Yo estaba odiadísimo. Dije ‘se me va a venir la eliminación total ¿qué hago una semana más acá padeciendo toda esta situación?´”, reflexionó.

Por otra parte, analizó: “Yo fui intencionalmente controversial. Quizás fue mi mala educación de lo que eso significa para la televisión, pero la controversia es lo que te distingue (...) En un momento me vi rodeado de gente desesperada por fama y en la lona. Yo también podría estar así, eh, pero no quiero que se note”.

