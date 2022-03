Delfina Chaves reveló cuál es el video que le prohibió difundir a su hermana Paula

Delfina Chaves le pidió a su hermana Paula que no difundiera un video en el que la filmó a escondidas

Pocas personas conocen a Delfina Chaves como su hermana Paula. Si bien se llevan 11 años de diferencia, son muy compinches, aunque alguna vez la conductora confesó que también cumple un poco el rol de madre con ella. Y, a pesar de que la esposa de Pedro Alfonso es más extrovertida, sabe que tiene que guardar silencio con los detalles de la vida privada de la actriz, que es mucho más reservada.

En este sentido, la ex protagonista de ATAV utilizó su cuenta de Twitter para contar una desopilante anécdota en la que tuvo que pedirle a Paula que no difunda un video “comprometedor” que la involucra. “Mi hermana me filmó a escondidas cuando me contó que iba a ser madre por tercera vez, para armar una especie de compilado de las reacciones de toda la familia con música de fondo para subir a redes. Te juro por mi vida que jamás entendió del todo porqué me negué a aparecer”, escribió, aunque sin especificar el motivo por el cual se negó a que dicha grabación trascendiera. Al parecer, su reacción ante la pronta llegada de su sobrina menor, Filipa, le habría generado vergüenza.

Inmediatamente, el tweet se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios de los internautas, que en su mayoría le reclamaban que muestre el video en cuestión. “Delfina todos queremos ver esa reacción, dejala que lo suba”, “Dale, Delfina, hace dos años que esperamos ver ese video”, “Desde ese día estamos esperando ese video”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

El tweet en el que Delfina Chaves cuenta cuál es el video que le prohibió difundir a su hermana Paula

En aquél video, que la ex ganadora de Super M había compartido con sus seguidores a principios de 2020, sí habían aparecido las reacciones de su marido, su padre y su amiga Mery Del Cerro. Mientras que en ese entonces Peter se mostró atónito, sin reacción, a Miguel Ángel se lo vio sorprendido. Pero la actitud más graciosa la tuvo su colega, quien le expresó: “Mentira, dale boluda”. Luego, al notar que era verdad, ambas se abrazaron para celebrar la buena nueva.

Si bien Delfina pidió no aparecer en esa ocasión, no por eso se mostró ajena al nacimiento de Filipa. En aquel entonces, le había dedicado un conmovedor posteo a su hermana mayor en Instagram. Horas después de que Paula diera a luz, publicó una foto de ella con un mensaje de admiración: “Esta mujer parió un bebé de 4,600 (kilogramos)”. Y agregó: “Me explota el corazón de amor, bienvenida Filipa”.

En febrero de 2021, cuando la mayor de las Chaves estaba conduciendo Cortá por Lozano, Delfina fue como invitada y se generó un divertido ida y vuelta. “Era más fácil conseguir una entrevista con Ricky Martin que con ella. ¡Tuve que remarla! Le tuve que decir ‘por favor, vení, vamos a pasarla bien, nos vamos a divertir’”, había dicho la anfitriona en esa ocasión. En esa entrevista, con Diego Ramos como intermediario, el actor le preguntó a la actriz si había algo que la avergüence de su hermana. “Siempre en el colegio fui la hermana de. Y cuando hacía tapas de revistas sugerentes mis compañeritos me traían las tapas y me decían algo”, recordó. Y agregó otro incómodo momento: “Cuando te casaste en vivo con Pedro fue un momento en que todos nos queríamos morir”, había dicho en referencia a la televisación del evento en el que contrajo matrimonio su hermana.

