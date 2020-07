“Esta mujer parió un bebé de 4,6 kilos”: el posteo de Delfina Chaves dedicado a su hermana Paula, con una foto a horas de dar a luz

Delfina Chaves, feliz por la llegada de Filipa a la familia

Paula Chaves dio a luz a tercera hija, Filipa, fruto de su relación con Pedro Alfonso, agrandando la familia con la llegada de la hermanita de Baltazar y Olivia. La noticia la dio a conocer el popular actor y productor a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Bienvenida Fili. Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices”, escribió Alfonso junto a una tierna imagen en la que aparecían los tres en la habitación de una clínica privada, en medio de un contexto complicado por la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Horas después, mostró un video por demás conmovedor: cuando Olivia y Baltazar concen a Filipa.

La primera foto que publicó Pedro para comunicar la llegada de Filipa

Delfina Chaves también expresó su alegría en la red social por la llegada de su tercera sobrina. En las historias, la protagonista de la exitosa ficción Argentina, Tierra de Amor y Venganza publicó una foto de su hermana mayor a horas del nacimiento de su hija, y con un mensaje de admiración: “Esta mujer parió un bebé de 4,600 (kilogramos)”. Y agregó: “Me explota el corazón de amor, bienvenida Filipa”.

El mensaje cariñoso de Delfina Chaves a su hermana Paula

Antes del nacimiento de la beba, Paula había manifestado su preocupación por dar a luz en medio de esta pandemia. “Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... Siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... Porque es eso lo que pasa: no se sabe nada”, aseguró la modelo, que eligió a su amiga Zaira Nara como madrina de su tercera hija.

La llegada de Filipa ocurrió en medio de una gran expectativa por la emisión del último programa de Bake Off, el reality que Paula condujo el año pasado pero recién llegó a la pantalla de Telefe en este 2020. En la final, la producción confirmó que Samanta Casais no era una pastelera amateur, requisito indispensable para participar. Aunque fue consagrada campeona, el jurado decidió descalificarla, y Damián Pier Basile se quedó con el premio de 600 mil pesos.

La participante se mostró dolida por esta decisión, pero con cordialidad señaló: “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”.

El domingo 5 de julio el programa final registró 16,4 puntos de promedio en toda su emisión por Telefe (entre las 22:44 y las 23:58), una cifra muy elevada para el rating diario de la televisión actual. De esta manera, el ciclo que se estrenó el 1° de marzo logró liderar en sus 18 emisiones, alcanzando un promedio general de 10,73 puntos de rating y un share promedio de 51,31%. Paula participó del cierre: salió al aire con un mensaje suyo. Horas después, Filipa se asomaría al mundo.

