La sorpresiva reflexión de Lizy Tagliani tras la crisis que sufrió al enterarse que su ex comenzó una nueva relación

Lizy Tagliani reflexionó sobre su llanto por Leo Alturria (Video: Instagram)

Es raro escuchar llorar a Lizy Tagliani. Si hay algo que la caracteriza, es su constante sentido del humor. Pero el lunes no pudo evitar mostrarse vulnerable, tras enterarse de que su ex Leo Alturria comenzó una nueva relación. Tan es así que, contrario a como suele reaccionar ante la prensa, salió corriendo por la Avenida Corrientes y no quiso seguir hablando con Alejandro Guatti, el periodista de Intrusos que la fue a buscar a la salida del teatro Lola Membrives.

Arrepentida de esta reacción, la conductora no dudó en enviarle un mensaje por WhatsApp a Marcela Tauro, panelista del programa de espectáculos, para explicarle la situación. “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”, se la escuchó decir con la voz quebrada, aunque reconoció que el cordobés tenía derecho a rehacer su vida.

Más calmada, y para llevar tranquilidad a su entorno y a sus fans, Lizy decidió grabar este martes un video que compartió en su cuenta de Instagram y en el que reflexionó sobre la relación con su ex. “Muchas gracias a todos por los mensajes, estoy estupenda, estoy bárbara, miren cómo me puse para entrenar un poquitito”, comenzó expresando frente a cámara mientras mostraba su outfit deportivo. Y continuó: “Gracias por los mensajes, por los consejos, los leo, escucho a mis amigos, escucho lo que dicen los programas, pero siempre soy de las que después escucha mi corazón y decido qué tengo ganas de hacer: si quiero seguir, intentarlo, si después me equivoco, bueno, me lo advirtieron, ahora ´jodete´. Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado”.

Lizy Tagliani y Leo Alturria, tiempo atrás

“La verdad es que yo sé quién es Leo. Sé que es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea el que tenga que ser: de amigos, de primos, de buenos conocidos, de pareja. El amor que yo le tengo es muy grande, no quiero hablar por él porque eso tendría que decirlo él, pero me gustaría por lo menos poder intentar buscarle una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas”, agregó. Pero aclaró: “Si no funciona, apretón de manos, beso y algún día, si la vida nos cruza, ´hola, ¿cómo estás? Chau´”.

En ese sentido, profundizó: “No hay que quedarse con nada, ni tampoco hay que lastimarse ni lastimar a nadie. Todos tenemos el derecho a ser felices”. Y cerró nuevamente agradeciendo la preocupación de sus seguidores y hasta bromeó: “Ahora a entrenar, me vino bárbaro, miren lo que estoy”.

En tanto, ayer rompió el silencio Antonella Leal, la joven con la que supuestamente Alturria estaría iniciando un noviazgo. “Con Leo nos conocemos hace 3 meses, empezamos a hablar por Instagram, pero no hay títulos, tenemos muy buena onda”, dijo en Intrusos la joven de 30 años que trabaja en una farmacia y no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Cuando le preguntaron si él era manipulador, respondió: “No creo nada de todo lo que dice ella (Lizy). No sé mucho la interna, pero algo me contó. Hay un poquito de despecho por ahí. Tengo entendido de que ella quiere algo, pero él supuestamente no. Ella lo quiere, subió un video en el que dijo que era el amor de su vida. A mí me da un poco de pena y como mujer la re entiendo”.

