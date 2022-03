Murió Alberto, el papá de Dani La Chepi: “Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía”

“Después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar”, escribió la actriz y conductora en sus redes sociales tras anunciar la muerte de su padre

Este lunes, Daniela Viaggiamari, más conocida por su nombre artístico Dani La Chepi, anunció la muerte de su padre Alberto. A través de un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram, la artista despidió a su familiar, de 73 años, y recordó algunas de las cosas que le enseñó a lo largo de su vida.

“Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que “pa’ atrá” sólo para tomar impulso”, escribió la Chepi en la primera parte del mensaje.

“Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo”, continuó.

“Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo. 3/3/49-28/3/2022″, concluyó.

La publicación de Dani La Chepi para anunciar la muerte de su padre

En reiteradas oportunidades, Dani La Chepi habló sobre la historia de su papá y contó qué le ocurrió. En julio de 2020, en una entrevista para la revista Pronto, la instagramer narró: “Mi papá hace casi 8 años que está postrado. Tuvo un ACV isquémico, perdió toda la movilidad del lado derecho y lo único que mueve es el dedo pulgar. Desde que empezó la cuarentena, mi papá está solo con los enfermeros que son un amor y cuando algún enfermero se copa, hacemos una llamada pero él se deprime mucho porque entiende todo”.

A mediados de marzo, el hombre de 73 años se encontraba en una situación muy complicada. “Estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá, que hace nueve años como muchos saben tuvo un acv isquémico. Y bueno, se descompensó mucho y fuimos corriendo”, contó la actriz a través de sus redes sociales.

Asimismo, trató de contar con un poco de humor la situación: “A mi viejo le decimos Robocop, ave fenix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación”, dijo mirando su celular y luego, declaró que la pregunta que todos se hacen es para qué sigue aguantando: “Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final y otra cosa más: digamos gracias todo el tiempo, que orgullosa de ser tu hija”.

“Mi viejo está presente todo el tiempo y se las ingenia para estar en los peores y mejores momentos. Es algo increíble. El día del estreno en el teatro El Nacional con 1.200 personas, me llamaron por teléfono antes de subir al escenario “a tu viejo le dio una hemorragia interna”. Estrené mi libro en la Feria del Libro, a mi viejo le dio no sé qué. Y al otro día está bien. Yo elijo creer que es una manera de decirme “yo estoy, acordate que estoy acá”. Mi papá, todo el tiempo presente. El 24 yo no festejo. Salí de la clínica, apagué todo en mi casa y me acosté a dormir a las nueve y media de la noche”, había revelado en una charla con Infobae.

Dani La Chepi junto a su papá Alberto

Cuando visitó el programa PH, Podemos Hablar había dado más detalles sobre la difícil situación que atraviesa su padre. “Mi papá está postrado, come por una sonda y está traqueotomizado. Mueve solamente un dedo para decirte sí o no, aunque lamentablemente entiende todo”, continuó. “Él está grave. Todo el tiempo tiene hemorragias internas, neumonías... Todo el tiempo está ‘al borde’. Yo duermo con el celular debajo de la almohada desde hace ocho años”, agregó en un relato que impacto al propio conductor del ciclo de Telefe, Andy Kusnetzoff.

Dani describió a su “papá como muy terco y muy machista”. “Nunca te iba a decir, ‘qué orgulloso que estoy’. Y mi hermano más grande, que es como mi papá, todo el tiempo me dice ‘recordemos al viejo que hizo todo lo que pudo’. Él se sacaba la comida de la boca por nosotros, hizo lo que pudo y yo estoy muy orgullosa de donde vengo”, concluyó.

