Florencia Bertotti cambió su look: la comprometida historia detrás del radical corte de pelo

Florencia Bertotti

No es una actriz que se caracterice por cambiar su look. A diferencia de otras artistas que suelen probar distintos cortes o su color de cabello, Florencia Bertotti tenía acostumbrados a sus fanáticos a verla con su tradicional pelo largo. Sin embargo, en las últimas horas decidió hacer un cambio radical y fue por una emotiva causa: donó el cabello que se cortó para la realización de pelucas oncológicas.

La pareja de Federico Amador lo comunicó a través de distintos posteos en su cuenta de Instagram, en donde además fue mostrando el paso a paso. “Me corté el pelo”, anunció primero, y lo hizo fiel a su característico estilo: poniéndole humor a la situación. Compartió una foto de ella con su larga cabellera tapándose el rostro y agregó la canción Despeinada de Palito Ortega. “Podía fallar”, bromeó junto a la nueva imagen en la que muestra que ella misma se hizo el cambio de look.

En otra foto, mostró directamente el largo mechón que ella misma se había cortado. Y musicalizó la publicación con el tema Oops!... I Did It Again, de Britney Spears. “Chan”, agregó. “Quizás te contagie la iniciativa de donar pelo”, dijo y sumó el hashtag de la campaña #unPelitoMasFacil.

La secuencia de Florencia Bertotti en Instagram

Luego, la ex protagonista de Floricienta compartió con sus casi dos millones de seguidores que aprovechó la oportunidad de su corte de pelo para renovar también su color. Se hizo reflejos y el peluquero, además, le siguió cortando el cabello para emprolijar lo que ella había hecho de manera particular. “Falta el segundo corte para arreglar mi desastre. Miedo”, había advertido.

Más tarde, mostró su nuevo look: ya peinada, también con nuevo color, y el largo de su cabello sobre sus hombros. “No me hallo con el pelo corto”, se sinceró. Y, sobre otra foto que decidió dejar en su feed, agregó: “Me animé. Cortito y rubio rubí con profundidad, y no sé qué más me hizo, pero me encanta”.

Y agregó: “Si querés donar tu pelo para pelucas oncológicas averiguá en #unPelitoMasFacil”.

El paso a paso de Florencia Bertotti sobre su nuevo look

El nuevo look de Florencia Bertotti

En menos de 12 horas, el posteó superó los 120 mil “me gusta” y se llenó de comentarios positivos. No solo por el nuevo look de la actriz, sino también por la emotiva causa que la impulsó. Lali Espósito, Zaira Nara, Vanesa Butera, Julieta Puente, entre otras famosas le dejaron su aprobación y celebraron su actitud.

La actriz tiene casi dos millones de seguidores en Instagram, con quienes compartir a diario parte de su rutina laboral. Allí muestra sus días en la oficina de Pancha, el local de indumentaria infantil que lanzó hace algunos años, y también las distintas recetas que suele cocinar en su casa, la que comparte con Federico Amador, con quien formó una familia ensamblada: ella es madre de Romeo, fruto de su relación anterior con Guido Kaczka, y el actor es padre de Vito y Ciro, de su pareja anterior con María José Becherucci.

Florencia Bertotti tiene, además, un canal de YouTube en el que sube las canciones que compone y también las que solía cantar cuando protagonizaba Floricienta, aquellos éxitos que interpretó en la ficción de Cris Morena hace 17 años. En septiembre pasado, por caso, tuvo un reencuentro en vivo con Juan Gil Navarro que revolucionó las redes: allí, recordaron los mejores momentos de la tira infantojuvenil.

SEGUIR LEYENDO: