Dani La Chepi se quebró al hablar del estado de salud de su papá: “El está grave, duermo con el celular debajo de la almohada desde hace ocho años”

Dani La Chepi se quebró al hablar del estado de salud de su papá

Este sábado, en PH, Podemos hablar (Telefe), Dani La Chepi rompió en llanto al hablar del estado de salud de su papá, el cual se encuentra en una situación complicada tras sufrir un ACV años atrás. “Si pudiese volver el tiempo atrás, volvería a obligar, por decirlo de alguna manera, a mi viejo a salir de la adicción”, reconoció la participante de Masterchef Celebrity, haciendo referencia al alcoholismo de su padre.

“Con un adicto en la familia cuando se te va, como se fue mi papá, porque sigue vivo pero de alguna manera se fue, sentís que nunca es suficiente y todo el tiempo tenés culpa”, recalcó la humorista que durante la charla con Andy Kusnetzoff compartió detalles del difícil momento que atraviesa su padre, y como enfrentan ella y sus hermanos esta etapa que les tocó vivir. “Mi mamá es jubilada y a mi viejo le dio un ACV isquémico. La jubilación de ella y la de mi viejo la usaban para pagar una obra social y a gatas llegaba para pagar las expensas del departamento”, contó.

“Mi papá está postrado, come por una sonda y está traqueotomizado. Mueve solamente un dedo para decirte sí o no, aunque lamentablemente entiende todo”, continuó. “Él está grave. Todo el tiempo tiene hemorragias internas, neumonías... Todo el tiempo está ‘al borde’. Yo duermo con el celular debajo de la almohada desde hace ocho años”, agregó en un relato que impacto al propio conductor del ciclo de Telefe.

“El otro día hablaba con mi hermano de Chile, al que le va muy bien, y le decía ‘espero que no te moleste que yo hable un poco en mis redes sociales de la historia familiar’, porque en un momento sonaba como que yo le reprochaba mucho a mi papá. No sentimos carencia de hambre pero sí otro tipo de carencias”, reflexionó Dani que describió a su “papá como muy terco y muy machista”. “Nunca te iba a decir, ‘qué orgulloso que estoy’. Y mi hermano más grande, que es como mi papá, todo el tiempo me dice ‘recordemos al viejo que hizo todo lo que pudo’. Él se sacaba la comida de la boca por nosotros, hizo lo que pudo y yo estoy muy orgullosa de donde vengo”, concluyó.

De la camada de humoristas surgidos en las redes sociales, Daniela Viaggiamari, más conocida como La Chepi, es una de las más seguidas. Y hace uno días, contó los difíciles momentos que vivió junto a su pequeña hija y cómo logro salir adelante a pesar de los obstáculos que se le presentaron en el camino.

“Yo soy actriz y dejé de ir a los castings cuando entré a la radio. Y en 2015 me pegaron una patada en el medio de la arandela y me quedé con las 24 cuotas sin intereses de todo lo que había comprado para arreglar el departamentito”, relató. “La pasé mal, realmente. Pasé hambre yo, mi hija nunca pasó hambre. Me he acostado con hambre muchas noches. Tomaba mucho mate para llenar, con mucha azúcar”, reveló en una entrevista con Robertito Funes Ugarte.

“Empecé a vender mis cosas. Tenía cuatro pares de botas, computadora, todo vendía; y mientras iba laburando de moza y empecé a pedirles permiso para cantar. Yo canto tangos y ahí me daban propina en dólares”, manifestó sobre como fue mejorando su situación.

