El desaire de Cinthia Fernández a Estefi Berardi en un tenso encuentro: “Guerra de angelitas”

La angelita y la ex panelista coincidieron en el cumpleaños de Pampito y tras un intento de saludo, se mantuvieron alejadas en la reunión

El viernes por la noche Cinthia Fernández y Estefi Berardi dijeron presente en el cumpleaños de Pampito, ya que ambas son compañeras de él en distintos programas. Las diferencias entre las panelistas comenzaron algunos meses atrás, pero esta fue la primera vez que se vieron cara a cara después de varias declaraciones cruzadas. Lejos de disimular la situación, el momento del saludo entre ellas se caracterizó por la tensión, y Ángel de Brito compartió un video de su encuentro a través de sus historias de Instagram.

Primero Cinthia se desenvolvió como angelita en Los ángeles de la mañana durante más de tres años, y aquella etapa llegó a su fin poco antes de que el conductor anunciara el final del ciclo en diciembre de 2021. El nuevo año implicó cambios, y De Brito desembarcó en la pantalla de América, donde sumó al panel a Berardi, la flamante incorporación de El Ejército de LAM. Así surge la conexión entre ambas, pero el motivo del conflicto excede las coincidencias laborales.

Berardi además es panelista en Mañanísima (Ciudad Magazine), el ciclo conducido por Carmen Barbieri, y allí comparte cada emisión con Pampito. El periodista fue quien explicó la razón del enojo de Cinthia: “A ella le molestó que cuando hicimos el tema de la violencia de género con Matías Defederico, sintió que Estefi fue muy dura con ella y quizás se puso más del lado de Matías que el de ella”.

Estefanía Berardi y Cinthia Fernández se cruzaron en un cumpleaños, y se mantienen enfrentadas

En su rol de panelista de Momento D (El Trece), donde también está Cinthia, contó que le tiene gran aprecio a sus dos compañeras, y lamenta el enfrentamiento. “Las dos son muy copadas; a Cinthia no la conocía, pero tenía prejuicios con ella, y la verdad es que la conocí y es muy buena”, expresó. En este sentido, compartió su deseo de invitarlas a festejar su cumpleaños en su departamento, y temía que alguna de ellas no quisiera ir para no cruzarse personalmente.

“Si Cintihia viene, ¿las puedo reconciliar? No se van a agarrar de los pelos en mi casa”, comentó irónico el cumpleañero. Sincera, Berardi redobló la apuesta y confirmó su asistencia: “Yo no voy a dejar de ir porque haya alguien a quien le incomoda mi presencia, es un tema más de ella que mío”. En cuanto a Fernández, su último gesto había sido bloquear a Estefanía en las redes sociales, dejando en claro que no tenía deseos de limar asperezas.

“Bloquear es de cobarde, si vos bloqueás y no das derecho a que otro te conteste... No mandes a Yanina Latorre o a Pampito. Vení y decime las cosas en la cara. Todo lo hace televisivo”, le recriminó Estefi a la ex angelita la semana pasada. Finalmente el día de su encuentro llegó, y no hubo filtros entre ambas. Desde la cuenta oficial de Instagram de LAM mostraron el momento en que la panelista de Mañanísima se acercó para saludar a todos y Cinthia le hizo un completo desplante, concentrada en la pantalla de su celular, y sin atinar a responderle el saludo.

“Cinthia no saludando a Estefi. Guerra de angelitas”, titularon el video, que luego De Brito reposteó junto a algunas imágenes del festejo. Por supuesto, en ninguna de las postales se pudo ver a las panelistas unidas. En cuanto al resto de las ex angelitas, parece reinar la paz, y aprovecharon para retratar el reencuentro con gran cantidad de selfies junto al conductor.

