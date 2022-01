Matías Defederico se reencontró con sus hijas, pero no puede acercarse, contactarse, ni mencionar a Cinthia Fernández

Matías Defederico y Cinthia Fernández

“Hoy como tantas otras veces , vuelvo a pasar los días sin ver a mis hijas. Así aguante cumpleaños fiestas actos del colegio y miles de cosas más. No voy a hacer más silencio por respetar a la mamá de mis hijas como lo hice tantos años , porque pensé que siendo indiferente iba a pasar”, escribió Matías Defederico en sus redes sociales la semana pasada, haciendo alusión a que Cinthia Fernández no le había permitido ver a Charis, Bella y Francesca.

De inmediato, la ex panelista de Los ángeles de la mañana explicó en un vivo que hizo en Instagram: “Hasta ayer que empezara sistemáticamente con la violencia había acordado pasarlas a buscar, a todo esto seguía con mi abogado con el tema de la incomunicación que sufrí el 31. Lo denuncié y están hablando los abogados para ver qué garantías se pueden escribir para que yo pueda comunicarme con mis hijas porque lo que va a hacer es llevárselas, no dejarme hablar, no saber cómo están, como hace habitualmente”.

Tras el episodio, y luego de que él se refiriera a ella en sus redes sociales acusándola de haberle sido infiel, de mentirosa y de haberle pagado a su madre, la bailarina lo denunció por “hostigamiento” a la vez que el ex futbolista pudo reencontrarse con sus hijas. En las últimas horas incluso él compartió un video de las chicas jugando en un amplio jardín. Aunque puede ver a las nenas, por disposición judicial no puede acercarse a menos de 300 metros de quien fuera su esposa.

Matías Defederico y sus hijas

Roberto Castillo, abogado de Fernández, explicó a Teleshow: “Es por las publicaciones que hizo el lunes pasado. Él no se refería al vínculo con sus hijas sino que le dijo a Cinthia mitómana, golpeadora, publico fotos de ella recién después de parir”.

Tras la denuncia, a la bailarina le hicieron pericias ya que no se encontraría bien tras los dichos de su ex, y la jueza Rocío Mercedes López Di Muro del juzgado en primera instancia en lo penal y contravencional de faltas número 4 resolvió entre otras cosas, que sean la madre de Cinthia, Joanna Romano, o la chica que cuida a las nenas, Carmen Morales, quienes tengan contacto con el ex deportista para establecer el vínculo entre él y sus hijas, ya que la resolución también le prohíbe a Defederico contactar a Fernández o acercarse a menos de 300 metros de ella.

El letrado además dio la versión de su clienta sobre lo ocurrido la semana pasada cuando él quiso ir a buscar a las chicas y no pudo llevárselas: “Fue en un horario que no correspondía, no se las dio porque las nenas salían de la colonia, hablé con la abogada de él para que las busquen a las 19.00 y no podía. Nunca fue problema que el viera a las hijas”.

En la resolución judicial al la que tuvo acceso Teleshow la jueza expresa: “Tengo en cuenta el relato de la víctima al formular la denuncia en cuestión, el cual resulta creíble, verosímil y conteste con lo narrado luego ante personal de la OFAVyT, donde describió las situaciones que viene padeciendo con su ex pareja. Cuando fue entrevistada por las profesionales de la oficina mencionada, al ser preguntada sobre el actual comportamiento del nombrado, refirió en un estado de angustia y llanto: ‘no doy más, no doy más’, ratificando los hechos denunciados y relatando varios episodios de violencia que tuvieron lugar durante la convivencia con De Federico entre los años 2012 y 2018″.

“De dicho informe se desprende que (…) se trata de un caso de violencia de género contra una mujer con expresión de violencia verbal/psicológica, simbólica, con manifestación en las redes sociales en detrimento de la imagen pública de la denunciante (…)”, dice y agrega: “En definitiva, la verosimilitud de los dichos de la denunciante y la sospecha fundada de que resultaría víctima de actos de hostigamiento por parte de su ex pareja, Matias De Federico, es lo que da sustento a las medidas de protección peticionadas”.

Por lo que, acto seguido como “medidas preventivas” resuelve “Ordenar a Matías De Federico la prohibición de acercamiento a un radio no menor a los 300 metros de la persona de Cinthia Fernández”; “Ordenar a él la prohibición de tomar contacto por cualquier medio con ella”, “Ordenar (también a él) el cese de los actos de perturbación e intimidación que realice hacia ella, específicamente: prohibición de difundir, divulgar, exhibir, o de cualquier forma publicar por sí o por interpósita persona el contenido de mensajes, referencias de los mismos, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes aún distorsionadas, videos, videos clandestinamente obtenidos, textos (cualquiera sea la plataforma de la que pudiere venir; Instagram, Whatsapp, Twitter, etc.), así como cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar y privada de la nombrada”.

Por otro lado, dispone que por los próximos sesenta días “que el régimen de comunicación de Defederico con las hijas que tiene en común con Cinthia Fernández, deberá instrumentarlo a través de Joanna Jisel Romano (abuela materna de las niñas) o con Carmen Morales (niñera)”.

