De viaje y enamorados: las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña volvieron a viajar juntos, y el actor chileno se muestra muy enamorado

A fines de enero Benjamín Vicuña se mostró por primera vez junto a Eli Sulichin, tomado de la mano de su novia a la salida de un almuerzo en Punta del Este. Desde aquellas fotos infraganti captadas por Teleshow, la relación avanzó a paso firme y a principios de marzo viajaron juntos a Chile. En las últimas horas sorprendieron con nuevas postales románticas desde el país natal del actor, ya que se encuentra en pleno rodaje de una película y en sus ratos libres aprovecha para disfrutar de algunas salidas en pareja.

A través de sus historias de Instagram, Vicuña compartió el detrás de escena de un film que está grabando en Santiago de Chile, y después de una imagen sonriente luciendo un poncho hizo una declaración de amor frente a sus seguidores. El actor compartió una foto de Sulichin, de espaldas, luciendo un vestido violeta de espalda abierta, mientras caminaba por un viñedo. Además de etiquetarla sumó un emoji de corazón, símbolo de lo que siente por la empresaria.

Cabe recordar que en una entrevista reciente con este medio Benjamín afirmó: “Estoy enamorado de la vida, estoy muy bien”. Además de asegurar que todo el 2021 se trató de una “reconstrucción personal”, este año empezó con un incipiente noviazgo. En este sentido, después de publicar la imagen de la joven, dejó en claro que se encuentran en el mismo lugar cuando él mismo posó sonriente mientras montaba a caballo con el mismo paisaje de fondo.

Benjamín Vicuña, de rodaje en Chile

Esta es la segunda ocasión en que Sulichin y Vicuña viajan a Chile, ya que dos semanas atrás la joven habló por primera vez con la prensa chilena, recién llegada al país vecino. Aquella primera vez explicó en diálogo con el periódico Las últimas noticias: “Acompañé a Benjamín a grabar un documental en la Patagonia y ahora estamos en Santiago conociendo a su familia y amigos; son todos muy amorosos acá, todos me recibieron bien”.

Anteriormente habían hecho una escapada a la “Ciudad del amor”, nada más y nada menos que en París. Con el Arco de Triunfo del Carrusel de fondo, Benjamín grabó un video y lo tituló: “Mi guapa”. La publicación se llenó de likes en menos de una hora, pero sin dudas, el que más se destacó fue el de Carolina Pampita Ardohain, su ex pareja y madre de sus hijos mayores.

Eli Sulichin, bajo la lente del celular de Benjamín Vicuña y un corazón como dedicatoria

Sonriente, el actor chileno disfruta de unos días en su país natal, donde combina trabajo y amor

Lo que sucede es que la pareja se conoció a fines del año pasado en el bautismo de Ana, la hija de la modelo y Roberto García Moritán. Resulta que la madre de Eli es amiga de la conductora de El hotel de los famosos (El Trece). Desde entonces, se supo que la conductora dio el visto bueno de inmediato. Intercambiaron teléfonos y tuvieron su primera cita, alejados de los medios.

En diálogo con el ciclo de Fabián Doman, Momento D, la modelo ya había sido consultada respecto a la relación. “¿Avalás el romance de Vicuña, con quien últimamente tenés una buena relación, y Eli?”, le preguntó un panelista del programa y ella confesó: “La verdad que lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente. Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y bueno... Lo que tenga que decir, se los digo en privado, pero creo que es muy bueno que la familia esté bien, y para los chicos que los padres estén bien, es muy bueno. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”.

SEGUIR LEYENDO: