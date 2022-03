Verónica Lozano explicó de qué manera tuvo que adaptar su casa para permitir su movilidad: “Tiramos abajo puertas”

Verónica Lozano volvió a su programa y habló de su recuperación (Video: "Cortá por Lozano", Telefe)

“Volver al canal, mi casa, mi familia. Emoción, alegría, gratitud. Gracias, Paulita, mis amigos y compañeros de trabajo por el aguante, el amor y las risas. A ustedes, porque el amor sana”, escribió Verónica Lozano en su cuenta de Instagram, en donde publicó un video con la bienvenida que le dieron en Telefe el lunes cuando regresó a su clásico programa Cortá por Lozano.

Hasta entonces, la estaba reemplazando Paula Chaves, quien debía cubrirla durante dos semanas, período que la conductora se había tomado para irse de vacaciones junto a su familia a los Estados Unidos, pero que se extendió cuando tuvo un accidente en un centro de esquí de Aspen (Colorado) al caer de siete metros desde una aerosilla. Producto del impacto, se fracturó ambos pies y debió ser operada. Desde entonces, permanece en silla de ruedas y, según dijo, dentro de un mes podrá empezar a pisar. “Va a ser como si tuviera que aprender a caminar otra vez”, dijo la animadora al respecto.

“¡Hola a todos y a todas!”, saludó Verónica a sus compañeros y se escuchó que los trabajadores que estaban en el estudio celebraron su regreso. En medio de aplausos, efusividad y gritos de emoción, la conductora aseguró que extrañaba mucho a sus compañeros y destacó el amor que recibió desde que tuvo el accidente. “Eso ayuda un montón”. Además, se mostró emocionada con el recibimiento que le hicieron en el canal ya que habían decorado los pasillos con globos, fotos y carteles. Por caso, también hizo una mención especial de que las instalaciones estaban adaptadas para su movilidad, ya que se traslada en silla de ruedas.

“El mundo de la discapacidad es un mundo nuevo que estoy descubriendo y que abrazo a todos y a todas también. Es sorprendente también como los demás se autolimitan en el cuidado”, dijo desde el sillón en el que permaneció sentada y con zapatillas puestas. Aclarando y mostrando a cámara los determinados movimientos que puede ser, pero sin apoyar el peso de su cuerpo sobre sus pies.

Así llegaba Verónica Lozano al canal (Video: Instagram)

“¿Cómo fue salir de casa?”, preguntó Paula Chaves en lo que fue su último programa al mando de Corta por Lozano: el lunes condujeron juntas, y ya a partir de hoy Verónica retomó su lugar. De inmediato, la animadora aseguró que esa había sido su segunda salida, más allá de las visitas y los controles al médico. Resaltó la logística y el cálculo que debe hacer antes de partir al canal, incluso para cuando debe bañarse. “Pasás de una silla a otra.. Todo lleva más tiempo”.

Durante la mañana había hecho actividad física: aseguró que puede hacerlo bajo la supervisión de su entrenadora, y con la autorización de sus médicos. Puede hacer ejercicios en el tren superior y también fortalecer sus piernas. “Tenía mucho nervio -admitió sobre su regreso a la televisión-, dormí rara, estaba ansiosa, como si fuera un debut”.

A poco más de mes de la operación en la que le reconstruyeron ambos talones, y ya con sus heridas cicatrizadas, la conductora tomó la decisión de retomar su actividad laboral. “¿Qué se siente volver? Para mí es una celebración. Cada cosa es un logro, uno da por hecho un montón de cosas en lo cotidiano, pero para mí es un logro y me llena de amor”.

Verónica Lozano y Paula Chaves con el equipo de "Cortá por Lozano"

“Tuve un problemón -siguió-. ¿Qué hago con esto? Puedo victimizarme y llorar, que no está mal hacerlo en una primera instancia, y después digo ‘tengo que salir adelante’. Hay momentos que se hacen duros, pensás que no vas a poder, o te tira la cama. Pero hay que ponerle todo porque es la única que queda. Y se puede”, mostró Lozano un mensaje de esperanza en medio de su recuperación.

Por su parte, se refirió a los cambios y su limitación con respecto al movimiento. “Empezás a valorar cosas que antes las hacías automatizadas, que antes, egoístamente, no pensaba. Como no entraba en mi universo, no lo tenía en cuenta”. Y destacó que su pareja, Jorge Corcho Rodríguez, fue “fundamental” en su recuperación. “Es operativo, enseguida resuelve, no duda”, dijo y contó que una de las primeras decisiones que tomó, todavía desde Estados Unidos, fue readaptar su casa para que la conductora estuviera cómoda y pudiera transitar en la silla de ruedas. “Armó el baño para yo que pudiera pasar. Cuando llegué llegué y ya había tirado puertas abajo”.

En tanto, habló de su hija Antonia, de 12 años. “Es una mujercita muy linda. La noto con herramientas para el momento que pasa”.

Verónica Lozano se recupera de su accidente en Aspen

“Cada uno tiene sus batallas personales. No me gusta ponerme en un lugar de egocentrismo. Realmente se puede, más allá de que estés abatido. Hay que encontrar ese lugar de amor y de luz, por eso es importante el cariño de los demás, y aferrarse a lo que uno cree”, agregó Verónica Lozano y aseguró que regresó a su programa porque extrañaba a su equipo y porque ama trabajar.

“¡Qué lindo! ¡Estoy acá! ¡No lo puedo creer!”, volvió a celebrar antes de continuar con la rutina habitual de su programa y recibir más aplausos por parte de todo el equipo.

