La recuperación de Verónica Lozano: en cuántos meses podrá volver a caminar y cómo será la rehabilitación en el agua

Verónica Lozano hablo de su recuperación luego de la operación de reconstrucción de sus talones

“¿Voy a volver a caminar? ¿Voy a poder bailar? ¿Y esquiar otra vez?”. Verónica Lozano le hizo todas las preguntas que le surgieron al médico que la operó en Estados Unidos luego de haberse fracturado los pies al caer siete metros de altura desde una aerosilla en un centro de esquí en Aspen (Colorado). A la conductora le reconstruyeron ambos talones en una cirugía que demandó cinco horas (tres un pie y dos el otro).

“Por favor, cuídenme. Quiero volver a caminar”, le dijo al equipo de profesionales segundos antes de ingresar al quirófano. Ellos le llevaron tranquilidad pidiéndole que confiara. Y así fue. La cirugía resultó exitosa y días después regresó a la Argentina para continuar con el postoperatorio y la rehabilitación.

El médico continúa en contacto con Lozano y le hace un seguimiento a través de WhatsApp, mientras que, además, está siendo tratada en el CEMIC. Por caso, este martes le sacan los puntos. “Me hicieron una incisión de cada lado, me pusieron tornillos, huesito de gente muerta, plaquita”, dijo en un móvil que brindó desde su casa en Cortá por Lozano, su programa de Telefe. Paula Chaves es quien la reemplaza en la conducción. Originalmente iba a ser durante su período de vacaciones y se extendió por el accidente. Allí, la animadora contó detalles de la práctica que le hicieron que es muy común en el resto del mundo, pero no tanto en la Argentina.

Durante la recuperación, Verónica Lozano está entrenando en su casa

En diálogo con Teleshow, el traumatólogo Sergio Lancha Ruiz explicó que dicho procedimiento se pacta previamente con el paciente. “Se le indica que se le van a extraer pequeños fragmentos de su propio hueso de la zona de la pelvis para rellenar lo que hace falta, en este caso en los pies. Y cuando ese relleno no alcanza porque el colapso fue grande, se le dice que existe la posibilidad de utilizar hueso cadavérico”. Ese fue el caso de la conductora. Para ello, hay un banco de huesos -así como hay de órganos- de personas que lo hayan autorizado. Previamente, se verifica que dicho hueso no tenga infecciones y que se pueda trasplantar y utilizar para el relleno necesario.

“El hueso brinda una especie de marco, le da la base. No le queda ese hueso cadavérico -aclaró el médico-. Le da la estructura para que después se forme su propio hueso”.

Verónica Lozano también contó que ahora su cuerpo está en “adaptación” y que a partir de la cirugía son diez semanas de recuperación. Actualmente, restan ocho. Es decir que podrá pararse dentro de dos meses. Y comenzará a hacerlo dentro de una pileta en un centro de rehabilitación. “Son distintas técnicas para comenzar el apoyo”, explicó Lancha Ruiz sobre la práctica que se reliza sobre el agua, en donde el cuerpo es más liviano. “Cuando una persona está mucho tiempo sin apoyo el hueso se debilita y pierde calcio”.

Verónica Lozano, preparándose para su vuelta al programa desde su casa

“En este tipo de fracturas, el apoyo siempre es lo último porque uno no quiere arruinar la estructura que se va formando”, agregó el profesional. Al respecto, Lozano había remarcado la importancia de no poder pisar durante las ocho semanas previas. Mientras tanto, continúa con las botas y, en su defecto, cuando ella quiere y se siente cómoda, se las quita y se deja unas medias largas para proteger la herida.

Y cuando comience a pisar, lo hará dentro del agua, según lo explicado anteriormente. “Esa es una de las tácticas porque aliviana el peso. Empieza a apoyar sin cargar el peso corporal”, indicó Lancha Ruiz.

Durante las ocho semanas que le restan, la conductora se trasladará en silla de ruedas, como hasta ahora. Luego, una vez que pueda comenzar a pisar, lo hará con muletas, hasta que de a poco no necesite ningún tipo de ayuda para apoyar. Es un proceso largo, ella misma lo anticipó, pero en cada posteo en sus redes sociales, o bien en sus declaraciones públicas, se muestra esperanzada y comparte mensajes alentadores.

“Te da miedo cómo vas a transitar eso, si vas a poder recuperarte, es un poco el contacto con la muerte. Todo el tiempo uno vive como si fuéramos a vivir toda la vida y todo cambia. La emoción también...fue una situación muy traumática. No puedo modificar lo que me pasó, pero sí tener el timón de la actitud. A veces me enojo, pero la decisión de transformar no me la quita nadie”, dijo Verónica Lozano.

La conductora mostró en sus redes sociales una foto del backstage del móvil que realizó desde su casa para Cortá por Lozano

SEGUIR LEYENDO: