Con picos de más de 16 puntos de rating, debutó “El primero de nosotros” por la pantalla de Telefé

La expectativa era mucha. Sobre todo, porque se sabía que la idea original había sido presentada por Gerardo Rozín y que el argumento tenía que ver con lo que le había pasado al productor, fallecido el pasado 11 de marzo, desde que le diagnosticaron un tumor cerebral. Así las cosas, con picos de más de 16 puntos de rating, este lunes debutó por la pantalla de Telefé la tira El primero de nosotros, protagonizada por Benjamín Vicuña, Luciano Castro, Mercedes Funes, Damián de Santo, Paola Krum y Jorgelina Aruzzi.

La ficción empezó con una reflexión de Santiago Luna (Vicuña) mientras practicaba su rutina de running, a la vez que se iban presentando cada uno de los personajes y sus historias. “La vida es una carrera llena de obstáculos. Haya salido el sol o esté lloviendo. Cada vez que salgo a correr me enfrento a mis pensamientos. El aire me pega en la cara y, sin que pueda evitarlo, corro agitado por ellos. Pienso en el destino, pienso en la gente que quiero. Porque en este camino de la vida nunca estamos solos”, comienza diciendo el personaje interpretado por el actor chileno.

Y sigue: “Avanzo con paso seguro, midiendo la respiración, pensando en ellos. Somos fuertes y somos frágiles. Y tengo claro que, cada uno de nosotros, corre su propia carrera tratando de llegar a su meta ideal. A veces no sabemos quiénes somos ni todo lo que podríamos llegar a ser. Pero la carrera de la vida tiene eso, no se detiene. El tiempo es como un tren del que no podemos ni queremos bajar. El aire me renueva, siento mi propio pulso, mi respiración...Y todas estas imágenes, las sensaciones y la tibia certeza de que todo lo que sigue siempre será así: igual de incierto. Igual de bello, como esta noche en la que me voy a ver con ellos”.

Así las cosas, el grupo de amigos compuesto por Luna y Jimena Rauch (Krum), Nicolás Torres (Castro), Valeria Perell (Aruzzi), Soledad González (Funes) e Ignacio Reinoso (De Santo) se reúnen para una cena en el bar del Tano (Gino Renni). Y es allí donde, entre brindis y anécdotas, el personaje de Vicuña sufre una descompensación y cae desmayado al suelo.

De inmediato, sus compañeros llaman una ambulancia que lo traslada a un hospital dónde lo someten a una resonancia magnética y le descubren un tumor en el cerebro. La doctora Karina Pereyra (Carola Reyna) es la encargada de informarle la situación tanto al paciente como a sus amigos, que son sus únicos afectos cercanos. “Son tumores terminales”, les explica la médica, que se niega a hablar de tiempo de sobrevida pero indica una intervención quirúrgica. Y le aclara a Santiago que su vida ya no volverá a ser la misma.

“Me operan, rayos, quimio. Pero me curo”, desliza el personaje de Vicuña. “Vamos a procurar que vivas el mayor tiempo posible...”, le responde la doctora, tratando de ser clara y no ocultarle información. “¿Me voy a morir?”, pregunta entonces Santiago. Y la respuesta queda flotando en el aire. Finalmente, al día siguiente de la internación y cuando los profesionales los autorizan a visitar al paciente, los amigos de Luna lo van a ver. Entonces él les cuenta que había estado soñando que corría, feliz, y que ellos lo sostenían. Luego les dice: “Váyanse de acá pensando qué quieren para sus vidas. Piensen que se pueden morir mañana. Y si yo fuera el primero de nosotros, les pido que no me abandonen hasta llegar a la meta”.

