Miley Cyrus y A$AP Rocky animarán el arranque de Lollapalooza Argentina

Miley Cyrus y A$AP Rocky son los artistas centrales de la jornada inaugural de Lollapalooza Argentina 2022

¡La espera llegó a su fin! Y el Lollapalooza Argentina entra nuevamente en acción. Este viernes desde las 11.30 se abrirán las puertas del Hipódromo de San Isidro para la séptima edición del festival que alberga a la mejor música del mundo: cinco escenarios y todos los estilos posibles en más de 100 de bandas y solistas.

La jornada inaugural del Lolla 2022 contará con Miley Cyrus y A$AP Rocky como artistas principales. Pero también Duki, Wos, Turnstile, Alesso, 070 Shake, Dillom y A Day To Remember, entre otros, se adueñarán de los escenarios más convocantes de Argentina para darle forma a este regreso histórico. El cierre de la jornada estará a cargo de Bizarrap.

Bizarrap tendrá a cargo el cierre de la primera jornada de Lollapalooza Argentina 2022 (Foto: Santiago Saferstein)

Miley Cyrus llega al Lollapalooza con las canciones de Plastic Hearts, el disco que editó a fines de 2020. Se trata de otro cambio de dirección en su carrera, en el que contó con invitados como Billy Idol, Joan Jett, Dua Lipa y Stevie Nicks para ahondar en texturas electrónicas y punk rock, aunque sin abandonar su carácter de diva pop. En la lista de temas de su actual gira incluye viejos éxitos propios como “See You Again” y “Wrecking Ball”.

Mientras se encuentra en la dulce espera con Rihanna, A$AP Rocky sigue trabajando en su demorado nuevo disco: según contó en diversas entrevistas, se llamará All Smiles y sucederá a TESTING, editado en 2018. ¿La idea? “Revolucionar el concepto de una historia de amor de ghetto”, aseguró el rapero. Así las cosas, debutará en Argentina con clásicos de su repertorio como “Wild for the Night” y “Goldie”.

Wos será uno de los números argentinos fuertes de la jornada del viernes en el Lollapalooza Argentina 2022

Todos los horarios, escenario por escenario

Escenario Flow

Rosario Ortega, 12:45 a 13:15

Bruses, 13:45 a 14:15

Tai Verdes, 14:45 a 15:30

Emilia, 16:15 a 17

Wos, 18 a 19

Alesso, 20 a 21

Miley Cyrus, 22:15 a 23:45

Escenario Samsung

Limón, 12:15 a 12:45

Zenón Pereyra, 13:15 a 13:45

Chita, 14:15 a 14:45

Louta, 15:30 a 16:15

A Day To Remember, 17 a 18

Duki, 19 a 20

A$AP Rocky, 21 a 22:15

Bizarrap, 23:45 a 1

Escenario Alternative

Ainda, 12:15 a 12:45

Axel Fiks, 13:15 a 13:45

Natalie Pérez, 14:15 a 14:45

Seven Kayne, 15:15 a 16

070 Shake, 16:30 a 17:15

Marina, 18 a 19

Airbag, 20 a 21

Turnstile, 22:15 a 23:15

Escenario Perry’s

Bianca Lif, 12:30 a 13

Falke 912, 13:30 a 14

FMS, 14:15 a 15

Brandi Cyrus, 15:25 a 15:45

La Joaqui, 16:25 a 17

Sael, 17:30 a 18:15

Boombox Cartel, 18:30 a 19:30

Dillom, 20 a 21

Alok, 21.15 a 22:15

Deorro, 22:30 a 23:45

Kidzapalooza

Dj Monti, 13 a 13:45

Les Ivans, 14 a 14:45

Rudy Güemes, 15 a 15:45

Aguafiestas, 16 a 16:45

Raviolis, 17 a 17:45

Ni Locos, 18 a 18:45

Duki animará uno de los cinco escenarios del viernes en el Lollapalooza (Foto: Thomas Khazki)

No solo habrá shows en vivo de los artistas internacionales y nacionales más calientes de la actualidad: también hay lugar para LollaFood, para disfrutar de la vanguardia gastronómica en un sólo lugar; Rock & Recycle y Espíritu Verde, para aprender nuevas herramientas de sustentabilidad y continuar motivando la concientización por el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida; y el Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos, entre otras actividades creadas para hacer del festival una experiencia inolvidable y superadora.

Los tickets están agotados hace varias semanas y serán unas 100 mil personas quienes disfrutarán en vivo de la “experiencia Lolla”. Asimismo, el festival podrá disfrutarse en vivo por Flow, desde cualquier parte del país, a través de sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608): desde el inicio hasta el cierre, se podrán ver los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla.

Es importante tener en cuenta que aquellas personas mayores de 13 años que asistan a Lollapalooza Argentina deberán contar con el Pase Libre Covid con esquema de vacunación completo: se requieren, al menos, dos dosis aplicadas habiendo recibido la última dosis 14 días o más, previos al comienzo del festival. Esto también aplica para los casos de vacunas de dosis única, como la vacuna CanSino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Asimismo, durante las tres jornadas, habrá puestos sanitizantes distribuidos en distintos puntos del predio y la presencia de asistentes sanitarios para promover una experiencia de manera segura.

SEGUIR LEYENDO: