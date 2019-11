-Yo fui afinando mi criterio a la hora de producir y cada vez se va afinando más. Al principio yo no sabía lo que era un hit, no sabía cómo estructurar un tema, no sabía diferenciar bien qué va y qué no va. Hoy en día, si el rapero me muestra algo que no me gusta o que yo entiendo que capaz no va, no va. Obviamente, después es debatible: si el otro está totalmente convencido, yo no soy el dueño de la verdad. Pero por lo menos en mis canciones trato de aplicar mucho mi criterio y cada vez me pongo más exigente conmigo mismo. Y es muy importante para cualquier productor ser exigente consigo mismo y autocrítico. Muy, muy autocrítico tenés que ser. Tenés que estar criticándote y bardeándote a vos mismo todo el tiempo, para así mejorar.