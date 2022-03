Fue figura de Chiquititas y Rebelde Way, pero decidió alejarse de todo: la nueva vida de Camila Bordonaba

Camila Bordonaba

Fue Pato en Chiquititas, Marizza en Rebelde Way y trabajó en algunas novelas más como protagonista, pero luego decidió alejarse de la ciudad y de los medios, para dedicarse al arte, pero desde otro lado: Camila Bordonaba.

Felipe Colombo, quien fuera su compañero en las tiras de Cris Morena, continúa manteniendo una relación de amistad con ella. “Hablé ayer con Cami, yo creo que ella siempre fue muy especial y tuvo una visión de vida, que encontró donde canalizarla y está feliz. Ella no tiene Instagram y trabaja con un grupo de artistas circenses y tiene una productora. Tiene un nivel de talento increíble”, dijo el actor de Sex en Mañanísima.

La actriz vive en Bariloche, donde colabora con diferentes artistas del lugar realizando eventos y videoclips. Junto con su colega Nanu Rodríguez, formó la cooperativa Hacedora de Arte, una productora audiovisual. Una de las últimas imágenes que se vio de ella fue el año pasado cuando justamente con su emprendimiento dirigió el clip del dúo Las Martas, “Ser siendo”.

En las imágenes del backstage del video se la puede ver a la actriz vestida de negro, con barbijo dirigiendo a las cantantes y dando indicaciones. Incluso al final del video hay un segundo plano secuencia, esta vez del detrás de escena donde está la ex Chiquititas dando indicaciones al cámara, acomodando luces y colaborando con la utilería para poder realizar el rodaje.

Camila Bordonaba maquillando a una de las integrantes del dúo Las Martas, para el clip que hizo con su productora

Camila Bordonaba dirigiendo un videoclip en Bariloche con su productora

Así, Camila nunca dejó de estar ligada al arte a pesar de haberse alejado del medios. “Hablamos cada tanto y la veo cuando viajo al sur, que es donde vive. Ella siempre ha sido muy particular y ha tenido una energía especial. Tiene un pensamiento lateral y una gran fortaleza para llevar a cabo lo que se le ocurre desde la ética y el amor. Yo la admiro mucho”, había dicho hace un tiempo Colombo que una vez hasta la invitó a un programa de radio que tenía.

“Hace rato me fui de la Capital y viajo por el país, está muy lindo afuera”, dijo ella en ese momento sin dar demasiados detalles sobre su vida y Colombo recordó una divertida anécdota de cuando hacían Chiquititas: “Nos llevábamos bien, mi primer año de México a acá y le dije ‘che, gracias porque es difícil y me gusta que seas mi amiga’ y ella con su ternura característica me dijo ‘no somos amigos, somos compañeros de trabajo’”.

Camila tiene 38 años y debutó muy chica en el medio, cuando tenía solo 4 y participó del ciclo Cantaniño. Luego interpretó a Pato en Chiquititas entre 1998 y el 2001 y al año siguiente dio el gran salto al ponerse en la piel de Marizza en Rebelde Way, que se emitió en Canal Nueve y América.

Camila Bordonaba hace unos años con Felipe Colombo

Luego siguió trabajando, protagonizó El patrón de la vereda con Gustavo Bermúdez y formó parte de los elencos de Son de Fierro, Gladiadores de Pompeya y Atracción x 4. De golpe dejó de estar en pantalla y de dar notas, convirtiéndose prácticamente en un misterio. Con el tiempo se supo que se había ido a vivir al sur y que seguía trabajando en el rubro, aunque mucho menos expuesta.

Es que la actriz decidió desde hace una década irse a vivir al sur y alejarse de los medios. “Me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando”, dijo en algún momento. Sin redes sociales, su imagen es casi un misterio y en el 2019 fue el actor mexicano quien compartió imágenes de ella.

