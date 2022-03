Lía Salgado habló de la amenaza de muerte que sufrió su hijo: “También lo violentan a mi nieto”

Lía Salgado habló de la amenaza de muerte que sufrió su hijo

Este martes, Lía Salgado reveló que la familia de su hijo está viviendo una situación desesperante. “Su familia está amenazada. Un vecino de su hijo los amenaza, con un arma inclusive”, informó el conductor Ángel de Brito en LAM (América) y, acto seguido mostró un video que le envió Salgado. En las imágenes, se puede ver una tensa pelea callejera, en la que una pareja amedrenta al hijo de la conductora, que está con su mujer y su hijo, de apenas dos años de edad. En un momento, la discusión empieza a escalar al punto de que comienzan a empujarse.

Un día después, la propia Salgado dio testimonio de lo ocurrido: “Este granadero vecino lo insulta a mi hijo: ejerce violencia de género contra mi nuera, como ejerce también su mujer contra mi nuera, porque le gritan ‘prostituta’, le gritan ‘gato’, le gritan ‘puta barata’. Eso se lo gritaban cuando iba por el pasillo. Lo podés escuchar clarito en el video”, contó también en LAM.

La situación ocurre en un PH del barrio porteño de Villa Devoto, según contó la otrora conductora. “También lo violentan a mi nieto, que tiene dos años. Llego a la casa y se tiró al piso a llorar”, graficó.

Capturas del video en el que se ven las agresiones de un vecino para con la familia del hijo de Lía Salgado

Los problemas que el hijo de Lía tiene con este vecino son de larga data, según reveló Salgado: “Cuando el bebé nació, este hombre se iba a trabajar, tocaba el timbre en la casa de mi hijo así el perro ladraba y despertaban al bebé. Esto lo hizo un año entero. Entonces, este hombre ejerce violencia sobre los menores y violencia de género sobre las mujeres y sobre los más débiles (sic). Y su familia, su mujer, es igual a él”, contó.

Asimismo, el vecino, que trabaja de granadero, también es problemático con el resto del vecindario: “Todos los vecinos le mandaron mensajes a mi hijo porque este mismo problema lo tuvo con todos. Por ejemplo, saca la basura de la calle y la tira sobre la puerta, como le pasó a mi hijo. También grita todo el tiempo palabrotas. Eso le pasó a mi nuera. A mí me trataron de atentar contra la vida de menores. Y la verdad que es horrible”, contó Salgado.

“Es un hombre que trabaja para l seguridad del estado, no puede reaccionar así”, reflexionó Lía y además contó: “La policía se portó muy bien con la familia de mi hijo y después de hacer la denuncia, les pusieron una custodia”.

Lía Salgado reveló la desesperante situación que vive su hijo con un vecino

Luego de que se revelara este incidente, Santiago, el hijo de Lía Salgado, se expresó en sus stories de Instagram. “Seis años de este calvario de estos enfermos mentales. Uno es militar y está armado. Tengo varios videos de todos los años en que se pusieron violentos, además de testigos conocidos y no conocidos”. Y agregó: “Me espían por Instagram, se compran chips para insultar desde el anonimato y hoy me esperaban cuando volvía con mi hijo del jardín en la puerta de calle. No me dejaban entrar a mi casa, mi hijo tiene tres años, no les importó”.

Además, compartió uno de los videos en el que se ven las amenazas. “Esta fue la emboscada en la puerta de nuestro ph. Pablo Néstor Toledo, el rango más bajo en el ejército, es granadero y es esto. Y su mujer… bueno, intento de mujer”. Y cerró, con una foto de los supuestos agresores: “Si algún día me pasa algo a mí o a mi familia, recuerden estas caras por favor”. Sin embargo, horas después se pudo constatar que su cuenta en esa red social ya no está disponible: muy probablemente haya decidido eliminarla para evitar ser espiado, tal como lo había expresado en esas historias.

