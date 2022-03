Fuerte cruce al aire entre Cinthia Fernández y Gabriel Schultz: “Fijate quién es más concheto”

Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Gabriel Schultz en Momento D

El acampe de diferentes organizaciones sociales cortando la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social volvió a ser el tema dominante en la tarde del miércoles en Momento D. El programa que conduce Fabián Doman en las tardes de El Trece le dio nuevamente micrófono al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, esta vez presente en el piso. En la víspera, se había cruzado con la panelista Cinthia Fernández, con quien ya tiene unos cuantos rounds mediáticos. Y el calor de la discusión llevó a la bailarina a enfrentarse esta vez con su compañero Gabriel Schultz.

Lo que enoja particularmente a la ex panelista de LAM es el corte de una de las arterias más importantes de la ciudad, que dificulta el acceso al canal, ubicado sobre la avenida. En reiteradas oportunidades expresó su enojo tanto en las redes sociales como en los diferentes programas en los que trabajó como panelista.

“Yo entiendo su reclamo, pero los únicos que nos seguimos perjudicando somos nosotros. Cortan todo, nos hacen la vida imposible, querés pasar y terminan siendo agresivos, te insultan de arriba a abajo, lo vivo todos los días”, expresó Cinthia al dirigente durante el programa del martes, donde también había esbozado que los manifestantes cobraban por ir a cortar la calle. “Su reclamo queda en la nada, van y cobran todos los días porque para ustedes es un trabajo y nosotros no podemos ir a trabajar. A veces ni saben por qué están ahí parados”, apuntó.

durante una manifestacion en la 9 de Julio, Cinthia Fernandez volvio a cruzarse con el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni (Momento D)

Durante el debate del miércoles, Cinthia volvió a abordar el tema y le preguntó al dirigente por qué los planes sociales no tenían una contraprestación en el trabajo. “Es que lo tienen”, respondió Belliboni, que se dispuso a explicarle cuáles eran esas tareas. “Cuando quiera la invito, desde cocinar para 11 millones de personas que en este país comen en los comedores escolares hasta hacer cosas propias de la producción que se venden en las ferias”, agregó el dirigente del Polo Obrero.

“Discúlpeme, yo no lo veo”, replicó la bailarina con desconfianza lo que motivó la intervención de Gabriel Schultz, que salió en defensa del dirigente: “Vos no lo ves porque no salís de Palermo”, esgrimió el panelista, lo que motivó la furia de su compañera: “No me conchetees, no me quieras poner en un lugar en el que no, nene”, estalló la ex Bailando por un sueño: “A todos nos cuesta llegar a todo. ¿Tenemos una posición económica distinta, somos privilegiados? Sí, pero no me conchetees, no vayas a la fácil”, prosiguió.

El primer cruce entre Cinthia Fernandez y el dirigente del Polo Obrero (Momento D - El Trece)

En ese punto, Schultz retomó las palabras del piquetero: “Salí, te está invitando a verlo”, apuntó, pero Cinthia seguía en la suya. “¿Todos los que cobran planes laburan? ¿En serio me lo decís?”, replicó levantando la voz y con tono cada vez más enfático. “No sé si todos, gran parte de ellos. Yo fui a decenas de comedores populares...”, respondió Gabriel, pero no fue suficiente para calmar la ira de su compañera.

“A mí no me bolacées, porque vos también andás con un autito divino. Te apuesto a que todos los que cobran planes no laburan, Schultz. Dejame de joder”. “Bueno, apostemosló”, aceptó Schultz, aunque la cuestión quedó en amagues. “Los dos tienen razón”, intentó apaciguar Doman, dando por terminado el asunto. El programa siguió su curso pero Cinthia seguía con la espina, y se la sacó en el último segundo del aire, cuando aguardó pacientemente con la mano en alto y pidió la palabra para dirigirse a su compañero: “Yo vivo en Escobar, vos vivís en Olivos. Fijate quién es más concheto”, le espetó. “Ah, bueno”, atinó a responder Schultz, mientras tomaba un sorbo de agua. ¿Continuará?

SEGUIR LEYENDO: