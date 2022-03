Malena Mendizábal habló de la salud de María Valenzuela, su mamá: “Se bajoneó bastante con la muerte de Arturo Bonín”

Malena Mendizábal habló de la salud de María Valenzuela, su mamá

Este miércoles Malena Mendizábal, hija de María Valenzuela y de Juan Carlos Pichuqui Mendizábal, fue invitada al piso de Intrusos (América) para hablar de la salud de su madre, deteriorada luego de un tratamiento dental fallido.

La actriz había dado a conocer su calvario a través de un fuerte video que publicó en su cuenta de Instagram, dando detalles de un tratamiento dental que le causó tanto dolor que no le permite comer, llegando a pesar 35 kilos. “Con mamá estoy bien, ayudándola siempre. Igual me dijo: ‘Prohibido hablar, Malena’”, dijo Mendizábal dando a entender que no puede dar más detalles de su salud.

“Lo que sí ayer le hizo muy mal fue la muerte de Arturo Bonín, porque eran muy amigos, laburaron mucho y eso la bajoneó bastante”, reveló. “Ella tiene un tema con la muerte. Ella siempre me dice: yo no tengo miedo a mi muerte, pero sí que le pase a otro”, explicó Malena y reveló que convive con su madre y comparten las comidas. A la vez, destacó la fortaleza y la templanza de María: “Yo me saco el sombrero, no conozco a una persona así, con tantas pilas”, definió.

A los 19 años, Malena sufrió un ataque cerebro vascular (ACV) que la obligó a empezar de nuevo: tuvo que volver a aprender a hablar, a caminar y a comer. Así, a la joven le descubrieron una malformación arteriovenosa, un problema congénito: uno de cada cien mil personas la padece. Pero gracias a su tratamiento y el amor de su familia, logró salir adelante.

Malena Mendizábal habló de la salud de María Valenzuela, su mamá

Luego de su recuperación, Malena decidió ayudar a quienes hayan pasado por lo mismo y está al frente de “Male te cuida”, un programa que comparte información relevante sobre los ACV a través de historietas. “Gracias a tener padres famosos y a lo que me pasó a mi, es que se empezó a hablar más de este tema, el ACV y los derrames cerebrales estuvieron en agenda”, dijo.

En relación al día que sufrió el ataque, Malena recordó que estaba con el novio mirando una película de Woody Allen. “Me agarró un dolor de cabeza que es inexplicable. El que lo vivió lo puede entender”, dijo a la vez en que recordó una anécdota con Carlín Calvo, quien también sufrió un ACV. “Fuimos con mamá en Mar del Plata a ver a Carlín. Después de la obra fuimos al camarín. Me acuerdo como si fuese ayer. Me abraza y me dice: ´Tu mamá te va a bancar en todas. Va a estar siempre. Te va a amar de por vida. Pero yo te voy a entender´”, cerró.

Malena Mendizábal

“Como sobreviviente de un ACV me siento obligada en mostrar y a enseñar de qué se trata esta enfermedad. Quiero ayudar a prevenir porque está la vida en juego y porque si lo superás la recuperación es muy cruel”, le dijo Malena a Infobae acerca de la decisión de llevar adelante su programa.

“Sufro convulsiones y tomo dos pastillas por día; en esta parte de la cabeza (dice y se toca la parte izquierda) no tengo cráneo; y también tengo una disminución en el campo visual: para allá (dice y señala el lado derecho) no veo”, reveló sobre las secuelas que le dejó el accidente cardiovascular.

SEGUIR LEYENDO: