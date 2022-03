Andrea Taboada y Estefanía Berardi revelaron que fueron tentadas para estar en el Hotel de los Famosos: qué suma les ofrecieron

Las panelistas de El Ejército de LAM aseguraron que las convocaron para el casting, pero prefirieron no estar en el reality

El próximo lunes 21 de marzo llegará a la pantalla de El Trece el reality El Hotel de los Famosos, bajo la conducción de Carolina Pampita Ardohain y El Chino Leunis. Mientras se palpita el estreno, empiezan a trascender algunos rumores sobre las peleas entre los 16 participantes que formarán parte del ciclo. En El Ejército de LAM (América) se refirieron a las versiones que enfrentan a algunos concursantes, y las panelistas Andrea Taboada y Estefanía Berardi sorprendieron al contar que fueron convocadas para integrar el programa, pero prefirieron rechazar la propuesta.

“Se sabe mucho antes del estreno y se habló mucho del listado de participantes, que no pueden usar el celular mientras estén ahí”, dijo en un comienzo Yanina Latorre, y su comentario abrió el debate sobre las expectativas en torno al formato. “No, perdón, los domingos te dejaban usar el celular, lo digo porque yo fui convocada y me ofrecieron una fortuna de plata, pagan mucho, pero dije que no”, retrucó Berardi.

Ángel de Brito no dejó pasar el dato y quiso saber a qué se refería con “una fortuna”. Al mismo tiempo que le pedía que fuera más precisa sobre la cifra que le prometieron, Taboada se sumó y aseguró que también la habían llamado con una tentadora oferta. “Yo no agarré viaje porque quería estar en LAM”, aseguró la angelita, ante el escepticismo del conductor.

Los 16 participantes de El Hotel de los Famosos, el reality que desembarca en El Trece el próximo lunes a las 22.15

Nazarena Vélez reveló que su hija fue otra de las convocadas, y aunque escucharon atentas las condiciones del contrato, optó por no formar parte. “A Barbie también la llamaron y se lo negocié yo. Le dije que que cómo iba a estar metida cuatro meses ahí, si ella trabaja muy bien ya con sus redes sociales, hace radio además”, explicó. En este sentido, otro de los motivos por el que echó por tierra la posibilidad tuvo que ver con el feliz momento que está viviendo: “Ella me decía: ‘A parte estoy recién casada, no me separo de Lucas (Rodríguez) ni dos días, todo ese tiempo es un montón”.

“Realmente tenés que necesitar mucho esa plata, te digo la verdad”, insistió Nazarena. Para ponerle fin al misterio, Berardi dio un paso más allá y detalló el monto de dinero: “Era por 600.000 pesos, pero dije que no porque no va con lo que estoy haciendo ahora, y también me dijeron que se podía hablar por más plata incluso”. “A mí me ofrecieron más”, retrucó Taboada. Y luego expuso que la productora que se comunicó con ella le ofreció “entre 700.000 y un millón”, pero los abultados números no fueron suficientes para que dejara su lugar en el panel de LAM.

“Están mandando fruta a lo loco”, comentó sin filtro el conductor, al tiempo que ambas defendían las cifras que filtraron. “No, no estoy inventando. ¡Después te voy a mostar los mensajes de WhatsApp!”, exclamó Taboada. Con su característico humor irónico, De Brito zanjó el tema con una contraoferta: “Te hubieses ido, te pago yo los 600.000 para que te vayas”.

Pampita Ardohain y El Chino Leunis estarán a cargo de la conducción del reality, acompañados de un equipo de profesionales

“Te dejaban una vez por semana que te vaya a visitar tu familia y usar el celular”, detalló Estefanía sobre los permitidos que tendrían los participantes. En este sentido, no todos los famosos que se hospedarán gozarán de los mismos privilegios. Es que, al comienzo de cada semana, se confeccionarán equipos que se enfrentarán entre sí en un desafío que definirá quienes son huéspedes, los que disfrutan, y quiénes staff del hotel, los que trabajan para que disfruten otros. Habrá una eliminación semanal y, luego de cuatro meses de convivencia, un solo ganador se llevará 10 millones de pesos.

Los participantes que ingresarán al establecimiento son: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez, Melody Luz. Los huéspedes se alojarán en habitaciones de categoría, y tendrán acceso a la pileta, al spa y la barra. Dispondrán de desayuno buffet y demás las comidas, además de que podrán disfrutar de juegos, deportes y actividades recreativas como fiestas temáticas, shows en vivo y cenas gourmet a cargo de chefs invitados.

Además, todas las semanas, dos participantes tendrán la oportunidad de convertirse en huéspedes vip y acceder a la suite master, la habitación más exclusiva de todo el complejo. El Staff se alojará en el Área de servicio, el espacio menos confortable del hotel. Tendrán a cargo las tareas de mantenimiento y atención al huésped: lavado ropa blanca, preparación de desayuno y demás comidas, cuidado de espacios verdes y pileta, reparación y mantenimiento general de las instalaciones.

