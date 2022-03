Keith Richards contó cómo hizo para dejar atrás una adicción que sufrió toda su vida

Keith Richards hizo una sorprendente confesión

Dejar un vicio nunca es fácil, pero cuanto más pasa el tiempo, se complica mucho más. Sin embargo, con fuerza de voluntad, todo se puede lograr. Así lo dejó en claro Keith Richards, quien confesó que dejó de fumar.

“Es gracioso, ya no pienso mucho en ello. Fue de un día para el otro. Me puse un par de parches durante algunas semanas. A veces se te cruza un cable, algo dentro de ti dice: ‘Oye amigo, ¡suficiente!’. Así que pegué un volantazo”, dijo el guitarrista de The Rolling Stones en una reciente entrevista para CBS, en el programa Sunday Morning. Y destacó: “Por suerte no lo extraño y eso me hace sentir bien. En agosto comencé la gira y me di cuenta que tenía 10 veces más de aire”.

En julio de 2021, la legendaria banda británica anunció su vuelta a los escenarios luego de haber tenido que suspender su gira por la pandemia. “Estamos encantados de poder anunciar las fechas reprogramadas para la gira estadounidense de los Rolling Stones 2020, ¡que ahora continuará este otoño! Queremos agradecerles a todos por su paciencia durante este momento tan difícil y sin precedentes. Todos los boletos comprados previamente serán aceptados en las fechas reprogramadas ¡También hemos añadido algunas fechas nuevas! La preventa de la lista de correo de los Stones para los espectáculos de Nueva Orleans, Los Ángeles y Las Vegas comenzará el miércoles 28 de julio”, comunicaron en sus redes sociales junto a un video.

The Rolling Stones se preparan para su tour europeo

Eufórico por esta buena nueva, en ese entonces Mick Jagger compartió su alegría: “Quiero verlos a todos allí. No puedo esperar”, escribió en Twitter. Ron Wood, por su parte, también expresó su felicidad. “No puedo esperar para finalmente volver al ruedo con los Rolling Stones ¡este otoño! Nos vemos muy pronto, Estados Unidos”.

Y esta semana, trascendieron los detalles de su próximo tour europeo. Según comunicaron a través de varios videos en sus redes, comenzarán tocando el 1 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid, España y tendrán su punto cúlmine en el Hyde Park de Londres el 25 de junio y el 3 de julio.

Esta es la primera gira que hicieron sin Charlie Watts, que falleció el pasado 24 de agosto a los 80 años. A menos de un mes de su muerte, la banda lo había homenajeado en el video de la canción “Living in the Heart of Love”. En el tráiler, se ven imágenes antiguas de conciertos de la banda británica, con algunos primeros planos del baterista, intercaladas con planos de una discoteca en la que dos chicas se conocen mientras bailan este nuevo tema. En el último plano se ve a las jóvenes besándose en una azotea de París con una imagen de fondo de la iglesia del Sagrado Corazón, mientras aparece en el cielo la frase manuscrita “Charlie is my darling”.

Esta canción estuvo incluida en la reedición del álbum Tattoo you, que se lanzó el 22 de octubre con motivo del cuarenta aniversario del mítico disco. Dicho trabajo incluye clásicos atemporales como “Hang Fire”, “Waiting On A Friend” (con la participación del saxofonista jazz Sonny Rollins) y el tema que abre el disco, uno de los sellos del grupo desde entonces, “Start Me Up”. La reedición incluye el recopilatorio del álbum Lost & Found: Rarities con nueve temas del periodo en que se grabó el álbum, entre ellos “Living In The Heart Of Love”, “quintaesencia del rock de los Stones, con la banda en un momento álgido, mejorada con guitarras urgentes y preciosos remates de piano”, según un comunicado de Universal.

