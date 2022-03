Jorge Lanata y Elba Marcovecchio enviaron las invitaciones a su boda y le pidieron a sus invitados un regalo muy especial: los detalles

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se casan el próximo 23 de abril

“Será una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”, dijo Elba Marcovecchio sobre su boda con Jorge Lanata, la que celebrarán el próximo 23 de abril, después de dos años de pareja. La abogada había adelantado detalles de de la fiesta en sí, pero no había querido revelar en lugar en el que se llevaría a cabo. “Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner”, bromeó al respecto.

Y una vez que enviaron las invitaciones a quienes quieren que estén presentes ese día, se supo el motivo por el que hizo referencia a la familia Montaner. Es que celebrarán su unión en el mismo predio que Stefi Roitman y Ricky Montaner, el pasado 8 de enero: en El Dok - Haras, partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

“Hay algo especial en la tarjeta”, dijo Pía Shaw en LAM cuando mostraron la invitación en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, en la que se lee el detalle completo del cronograma del evento que tendrá ceremonia religiosa y también por civil.

Los invitados -se especula que serán 100 aproximadamente- pueden llegar a partir de las 19, horario en que comienza la recepción. A las 20 es la ceremonia religiosa, a las 20:30 una jueza de paz los casará por civil, y a las 21 se servirá la cena.

¿El detalle? Los novios aclararon en la tarjeta que “no habrá baile ni Carnaval Carioca, ni proyección de videos emotivos”. “Va a haber barra de tragos”, agregó Yanina Latorre, quien está invitada a la fiesta.

La invitación al casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

En tanto, sumaron un plano con las indicaciones para llegar hasta allí e hicieron una salvedad con respecto al regalo de boda. “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (Christie`s 3M USD aprox, los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien los necesite y haga un buen uso de ellos: la Fundación Margarita Barrientos”, se lee en la tarjeta en la que hacen referencia a que ellos hubieran querido un cuadro del pintor Mark Rothko.

Y agregaron: “Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal (con nosotros) si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”.

Al respecto, Yanina Latorre indicó que en las últimas horas había hablado con la abogada y que aún no habían definido si abrirán una cuenta para que los invitados depositaran ahí el dinero o bien, si harán lista en un local determinado en donde cada uno pueda elegir un monto entre las necesidades de la fundación de Margarita Barrientos, ya que hacen falta camas y colchones, entre otras cosas.

Por otro lado, Pía reveló en el ciclo de América que Elba Marcovecchio lucirá un vestido diseñado por Gino Bogani y no trascendieron detalles sobre el traje que llevará Jorge Lanata. Con respecto al look de los invitados, la novia había adelantado que las mujeres debían ir de largo: “Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”, advirtió.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se casan después de dos años en pareja

Su historia de amor. Jorge Lanata y Elba Marcovecchio -quien trabajó en el estudio de Fernando Burlando- confirmaron su romance en noviembre 2020, cuando ya llevaban tres meses de relación. “Estoy enamorada desde el primer día... Me enamoró todo”, dijo por ese entonces y contó que se conocieron por cuestiones laborales.

“¿Qué te regaló?”, quiso saber Ángel de Brito en aquella entrevista en su programa de televisión. “No les voy a contar lo que me regaló…”, respondió la abogada que siempre fue reservada e intentó resguardar su intimidad. “¿Quién dio el primer paso?”, siguió indagando el conductor del ciclo que el viernes termina en la pantalla de El Trece. “Yo soy muy femenina, él es muy caballero”, respondió ella, una vez más, sin dar mayores precisiones sobre la pareja.

Tiempo después, la abogada reveló cómo fue la charla que tuvo con sus hijos cuando les contó de su relación con Lanata. “Fue muy gracioso porque antes de presentárselo yo les dije que salía con alguien. Y ellos muy superados me dijeron que ya sabían con quién. En el celular tengo los contactos con nombre y apellido, y me dijeron: ‘Ponés una voz de tonta cuando le contestás a él’”.

“Jorge es el único hombre que han conocido. Desde el primer momento sentí seguridad. Eso no viene con el tiempo”, continuó Marcovecchio. Y agregó: “Con mis hijos se lleva bárbaro. Ellos me critican a mí, porque yo bailo y canto. Para mis hijos es un papelón y Jorge les da la razón a ellos. Es compinche de ellos”.

El conductor es padre de Bárbara -de su relación con Andrea Rodríguez- y Lola -de su pareja anterior con Sara Stewart Brown, mientras que la abogada es madre de Valentino y Allegra, frutos de la relación con quien fuera su marido y murió hace diez años.

