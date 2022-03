El emotivo mensaje de Mariana Basualdo, la primera esposa de Gerardo Rozín: “Todo empezó hace 40 años”

La ex esposa del conductor publicó un sentido texto sobre los momentos que compartieron juntos

Mariana Basualdo y Gerardo Rozín se conocieron en la adolescencia y se casaron durante su juventud. Juntos fueron padres de Pedro, el hijo mayor del periodista que falleció a los 51 años tras hacerle frente a una larga enfermedad. A una semana de su muerte, la madre de su primogénito quiso honrarlo con un sentido posteo donde recopiló varias fotos de los momentos que compartieron juntos. Con la tristeza a flor de piel, despidió a su ex marido y le dedicó la estrofa de una conmovedora canción.

La publicación lleva en la portada una imagen del día de su boda, y relata los inicios de su vínculo: “Todo empezó hace 40 años con tu primera apuesta por mí. Esa vez remaste para salir conmigo y ganarle a dos amigos un fantoche y una coca”. Luego continúa con todas las etapas que vivieron a la par: “Siguieron la secundaria, las clases de teatro, años de amistad, tu exilio en Buenos Aires, tus visitas a Rosario, mates en mi oficina, mis viajes a Buenos Aires, mi exilio a tu lado y la segunda gran apuesta: formar una familia. Y con ella Pedro”.

El emotivo posteo de Mariana Basualdo en homenaje a Gerardo Rozín, con quien fue madre de Pedro

“Después la vida misma…separados pero siempre a la par. Lo próximo no va a ser fácil... pero como diría nuestro querido (Jorge) Drexler, ‘Mi corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar, y va a volver a quebrarse mientras le toca pulsar”, confesó junto al fragmento de “Sanar”, el tema musical del compositor uruguayo. “Hasta siempre socio de mi vida”, concluyó. En las siguientes fotografías destacó el nacimiento de su hijo, quien hoy tiene 21 años, y algunos recuerdos familiares.

Su sentida despedida llega unos días después del posteo de Carmela Bárbaro, también ex esposa del rosarino, con quien estuvo casado durante seis años. Junto a Elena, la hija que tuvieron, estuvo muy cerca del productor hasta el triste desenlace y por eso se ausentó de Momento D, el ciclo de Fabián Doman donde se desempeña como panelista.

Una de las tiernas postales que eligió Mariana Basualdo para despedirse de su ex marido, Gerardo Rozín

Durante los últimos meses siempre estuvo a su lado, pendiente de todo lo que pudiera necesitar mientras atravesaba el deterioro de su salud por un tumor cerebral. “¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona?”, se preguntó al comienzo de su publicación. Para acompañar sus palabras, eligió una postal de uno de los momentos más importantes que vivieron juntos: el cumpleaños de su hija, en el que se los ve rodeados de familiares.

“¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, aseguró la periodista con profundo dolor por la triste noticia, la que todavía no termina de asimilar.

Gerardo Rozín y Pedro, fruto de su matrimonio con Mariana Basualdo

“Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, reflexionó la ex pareja de Gerardo sobre su familia y el apoyo que recibió por parte de sus colegas.

