Horacio Pagani reveló el curioso objeto que tiene en su auto para hacerle frente a los piquetes

Los piquetes son una constante en la Ciudad de Buenos Aires y, en este sentido, el caos de tránsito que generan suelen fastidiar a muchos automovilistas. Una de las que suele manifestarse enérgicamente al respecto es Cinthia Fernández, que esta semana tuvo un áspero cruce con Eduardo Belliboni, representante del Polo Obrero.

“Le siguen cagando la vida a la gente: no pueden ir a laburar, termina todo hecho un chiquero, su reclamo queda en la nada, van y cobran todos los días porque para ustedes es un trabajo y nosotros no podemos ir a trabajar. Por eso es la calentura de uno”, le reprochó la panelista de Momento D al dirigente, que también le dio su punto de vista. Cuando la situación parecía tranquilizarse, y el dirigente intentaba argumentar, la bailarina volvió a interrumpir “A veces ni saben por qué están ahí parados”, señaló, y fue objetada por Doman y el panelista Gabriel Schultz. “Hoy no es el caso”, dijeron casi a dúo, pero Cinthia siguió: “No sé si la totalidad, preguntá si todos saben por qué están ahí”, insistió.

En este contexto, en Bendita se pusieron a analizar esta discusión que tuvo la ex angelita con Belliboni. En un momento, Edith Hermida quiso intervenir para dar su opinión, pero justo Horacio Pagani se interpuso. “Yo quiero terminar de decir algo, ¿puedo?”, le espetó la panelista al periodista deportivo. “Yo hablo con Beto”, le contestó él, y se dispuso a hablar en voz baja con el conductor mientras Hermida comenzaba a dar su postura en contra de Cinthia y generaba un contrapunto con sus compañeras. “Creo que Cinthia se pone en un lugar muy antipático y habla desde un lugar en el que cree que tiene razón”, señaló. Y Casella intervino: “Acá, en Suiza, en Italia o Estados Unidos, el Estado le da una mano a la gente que está afuera del sistema y que no sabe qué va a comer esta noche. También es verdad que en algunos países organizan de manera que el fletero o al tachero no se le arruine medio día de laburo”.

Beto Casella tomó con humor la confesión de Horacio Pagani

Sin embargo, de forma inesperada, Beto contó lo que estaba conversando con el panelista mientras el resto de sus colegas debatían: “Dice Horacio, era pertinente lo que el planteaba, ¿quién visibiliza el que hace pis en el auto esperando con el auto detenido? Horacio anda con una botella”. ”No, no, un papagayo”, lo corrigió Pagani. “Ah, un papagayo, una vez fue con una botella de agua mineral que era lo que había porque él tiene vejiga suelta. Vos lo tenés tres horas parado en el auto....”, siguió Casella, y Horacio completó: “Y no sabés para dónde correr”. “La botellita tiene que estar siempre, ahora se compró un papagayo y me lo mostró”.

“¿Tiene un papagayo en el auto? Me estás jod...”, expresó todavía sorprendida Lola Cordero. “Sí, en el asiento de atrás. Me dijo que lo tiene para los piquetes”, confirmó el anfitrión. “Y ya lo usé no menos de 10 veces”, cerró Pagani. “Depende de la resistencia que tengas, hay gente que por siete horas no va, depende de la vejiga de cada uno. Horacito cada hora y media...Él va a Mar del Plata y tiene que parar cuatro veces”, finalizó a modo de broma.

