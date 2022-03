Cinthia Fernández volvió a discutir en vivo con un dirigente piquetero por el corte en la 9 de Julio

El nuevo cruce de Cinthia Fernandez con el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni (Momento D - El Trece)

El de los piquetes en la 9 de Julio es uno de los temas que más enfurece a Cinthia Fernández. Cada vez que algún corte dificulta su acceso a El Trece, ubicado al pie de la avenida, la panelista lo deja en claro, tanto en sus publicaciones en redes sociales como a través de la pantalla. Lo hacía mientras estaba en Los ángeles de la mañana y lo hace ahora desde su lugar en Momento D, el ciclo que conduce desde febrero Fabián Doman.

Un nuevo capítulo tuvo lugar este martes, durante una movilización de diferentes organizaciones sociales en la 9 de Julio. La postura era clara: si el ministro Juan Zabaleta no los recibe, estaban dispuestos a acampar para pasar la noche allí y en la mañana dirigirse al Ministerio de Trabajo. En ese contexto, el móvil del programa volvió a ubicar a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, para conocer desde adentro los motivos de la manifestación. Y desde el comienzo mismo de la entrevista, quedó claro que nuevamente se iban a sacar chispas con Cinthia.

El primer round entre ambos había tenido lugar hace un mes, cuando la bailarina una vez más cuestionó los métodos de protesta. Allí, en medio de chicanas y discusiones, el conductor propuso que los manifestantes dejaran los carriles del Metrobus libre, así al menos pasan los colectivos o alguna ambulancia que esté en emergencia”. Entonces, Cinthia lo interrumpió: “Si logras eso, salgo con el hilo dental en medio de la manifestación. Te lo juro y lo cumplo, eh”, dijo con picardía haciendo referencia al controvertido cierre de su campaña a diputada. “Nosotros respetamos a las mujeres y no queremos que haga eso”, le dijo Belliboni, motivando así una respuesta 100% Cinthia: “Soy feliz mostrando la cola, eh. yo me recontra respeto, soy libre. Me encanta... aparte mi culito es divino”, cerró Fernández.

La discusión anterior de Cinthia Fernández con el dirigente Eduardo Belliboni del Polo Obrero (Momento D - El Trece)

Volviendo a esta tarde, Fernández ironizó sobre el corte y el dirigente le respondió en el mismo tono: “Le pido disculpas por la nueva interrupción del tránsito, pero también hay que ver la otra parte, los compañeros que hoy no tenían nada para comer”, señaló Belliboni, pero la bailarina refutó los métodos. “Yo entiendo su reclamo, pero los únicos que nos seguimos perjudicando somos nosotros. Cortan todo, nos hacen la vida imposible, querés pasar y terminan siendo agresivos, te insultan de arriba a abajo, lo vivo todos los días”, respondió la panelista.

El intercambio fue subiendo de tono hasta que Doman le preguntó si se iban a quedar a dormir allí si el ministro no los recibía. “Sí, claro”, respondió con contundencia el dirigente, lo que provocó el enojo de Cinthia. “¿Dónde hacen sus necesidades?”, preguntó. “En un baño” alcanzó a responder Belliboni, pero la bailarina siguió con su discurso: “Después de cada manifestación, la calle es un basurero y los chicos al otro día van temprano al colegio y uno tiene que caminar entre eso”, agregó indignada.

Cada vez más embalada, Cinthia prosiguió con su postura: “Le siguen cagando la vida a la gente: no pueden ir a laburar, termina todo hecho un chiquero, su reclamo queda en la nada, van y cobran todos los días porque para ustedes es un trabajo y nosotros no podemos ir a trabajar. Por eso es la calentura de uno”, explicó con tono enfático. Cuando la situación parecía tranquilizarse, y el dirigente intentaba argumentar, la bailarina volvió a interrumpir “A veces ni saben por qué están ahí parados”, señaló, y fue objetada por Doman y el panelista Gabriel Schultz. “Hoy no es el caso”, dijeron casi a dúo, pero Cinthia siguió: “No sé si la totalidad, preguntá si todos saben por qué están ahí”, insistió.

SEGUIR LEYENDO: