Verónica Lozano mostró cómo le quedaron los pies tras su caída en Aspen: “Paciencia y gratitud”

Luego de la caída que sufrió en Aspen desde una aerosilla, la conductora sobrelleva la rehabilitación en su hogar

Hace poco más de un mes Verónica Lozano cayó desde una aerosilla a siete metros de altura en un centro de esquí de Aspen, Estados Unidos. Luego de someterse a una compleja cirugía de talones, inició un cronograma de recuperación de un mínimo de diez semanas. La conductora afronta la situación con actitud positiva y mantiene la fuerza de voluntad como bandera, tal como muestra en sus historias de Instagram. En las últimas horas compartió un video de sus pies, por primera vez desde la operación, y celebró la notoria evolución con sus seguidores.

Lozano sufrió la fractura de ambos tobillos, y a los pocos días fue operada en Colorado. De vuelta en Buenos Aires, empezó la rehabilitación, primero con las botas ortópedicas, luego con vendaje y finalmente después de que le sacaran los puntos pudo volver a usar zapatillas, aunque siempre sin hacer fuerza de apoyo. “Paciencia, alegría, gratitud, amor”, fueron las cuatro palabras con las que describió sus sentimientos al ver cómo están sanando sus pies.

En el video mostró además que puede mover los dedos hacia atrás y hacia adelante, algo que le resultaba imposible de pensar en el dramático momento de la caída. De hecho, la propia conductora de Cortá por Lozano (Telefe) confesó que “creyó que se quedaba paralítica”. Sin embargo, desde su paso por el quirófano recuperó la fe y se moviliza en la silla de ruedas. Todos los días cumple con una rutina de entrenamiento en el living de su casa, ya sea sobre un mat de yoga o sentada con pesas. Más adelante podrá apoyarse en muletas y, finalmente, volver a caminar.

La conductora todavía no puede pisar, pero se recupera de la compleja operación tras su caída en Aspen

En febrero Lozano explicó qué fue lo que sucedió durante un móvil con su programa, actualmente bajo la conducción de Paula Chaves. Invadida por la emoción, contó que no logró sentarse a tiempo en la aerosilla y comenzó a deslizarse hasta quedarse sin piso, por lo que no le quedó más remedio que agarrarse de las barras. Sin embargo, el artefacto siguió desplazándose hasta que ella quedó colgando, y sin poder aguantar más su propio peso, terminó desplomándose de lleno contra el hielo.

“Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, confesó. “Era una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban, pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, contó entre lágrimas.

Hace una semana Verónica Lozano contó que le retiraron los puntos y pudo volver a usar zapatillas

“Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, relató. Y cerró: “Sentía que me estaba por morir realmente, veía y escuchaba todo; Anita gritaba y la instrutora me decía: ‘Aguantá’. Siento que la virgen me protegió porque estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento, sino no sé qué hubiera pasado”.

SEGUIR LEYENDO: