La desesperante situación que atraviesa Lía Salgado: amenazaron a su hijo de muerte

Lía Salgado reveló la desesperante situación que vive su hijo con un vecino (Video. "LAM" - América)

Lía Salgado está viviendo una situación desesperante. De perfil muy bajo, no suele contar intimidades, pero la gravedad de lo que le está sucediendo hizo que tuviera que revelarlo públicamente. Por esta razón, se contactó con Ángel De Brito, quien lo comunicó en LAM (América).

“Su familia está amenazada. Un vecino de su hijo los amenaza, con un arma inclusive”, informó el conductor y, acto seguido mostró un video que le envió Salgado. En las imágenes, se puede ver una tensa pelea callejera, en la que una pareja amedrenta al hijo de la conductora, que está con su mujer y su hijo, de apenas dos años de edad. En un momento, la discusión empieza a escalar al punto de que comienzan a empujarse.

En tanto, De Brito leyó al aire el mensaje que recibió por parte de Lía. “Está muy preocupada por su nieto, que estaba en el medio de todo este despelote. Me escribe: ‘Un vecino de mi hijo, que es el que se veía en las imágenes, es granadero y lo amenaza. Está armado y lo hace en la calle en frente de mi nietito de dos años´. En este momento están haciendo la denuncia. Tienen miedo porque no es una discusión solo en la calle, hay antecedentes de este episodio”, detalló.

Lo cierto es que después de este incidente, Santiago, el hijo de Lía Salgado, se expresó en sus stories de Instagram. “Seis años de este calvario de estos enfermos mentales. Uno es militar y está armado. Tengo varios videos de todos los años en que se pusieron violentos, además de testigos conocidos y no conocidos”. Y agregó: “Me espían por Instagram, se compran chips para insultar desde el anonimato y hoy me esperaban cuando volvía con mi hijo del jardín en la puerta de calle. No me dejaban entrar a mi casa, mi hijo tiene tres años, no les importó”.

Los posteos del hijo de Lía Salgado

Además, compartió uno de los videos en el que se ven las amenazas. “Esta fue la emboscada en la puerta de nuestro ph. Pablo Néstor Toledo, el rango más bajo en el ejército, es granadero y es esto. Y su mujer… bueno, intento de mujer”. Y cerró, con una foto de los supuestos agresores: “Si algún día me pasa algo a mí o a mi familia, recuerden estas caras por favor”. Sin embargo, horas después se pudo constatar que su cuenta en esa red social ya no está disponible: muy probablemente haya decidido eliminarla para evitar ser espiado, tal como lo había expresado en esas historias.

En agosto, Salgado había sido invitada al programa de De Brito, pero en esa oportunidad se había referido a su problema de salud. “Vengo jodida, lo último fue que empecé a hacer mucho ejercicio para recuperarme del covid, salí muy entusiasta y me lesionó el profesor sin darse cuenta. Me lesione una pierna, entonces no camino un corno. Ando con la pierna lesionada”, había confesado. Y había detallado, en esa ocasión: “Fue hace cuatro meses, pero se tarda mucho, voy al kinesiólogo y me ponen un aparato y me sigue doliendo. Entonces, no pasa nada. Espero ahora hacer toda una rehabilitación para poder caminar bien, por lo menos para fortalecer los músculos y que no se cansen tanto”.

