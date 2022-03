Amigas virtuales y confesiones íntimas: cuál era la verdadera relación entre la China Suárez y Wanda Nara antes del escándalo

Zaira y Wanda Nara

Wanda y Zaira Nara son hermanas, pero también también se eligieron como amigas. Su lazo de sangre y su crianza fue más allá e hizo que tuvieran un vínculo único, como el de dos mejores amigas. Y aquella amistad profunda -fusionada con su unión familiar- hacen que ellas se consideren como si fueran una sola persona.

Para su círculo íntimo, hablar de Zaira es hablar de Wanda, y hablar de Wanda es hablar de Zaira. No existen secretos entre ellas. Aún con la distancia que las separa desde hace años, cuando la empresaria se instaló en Europa para formar su familia, primero con Maxi López, y luego con Mauro Icardi. Siempre que tuvo la oportunidad, la modelo viajó a visitar a su hermana y a sus sobrinos. En tanto, la tecnología y las telecomunicaciones ayudaron para que estén en permanente contacto. Su relación se la traspasaron a sus hijos, quienes quizás no se ven tantas veces al año, pero que tienen una excelente vínculo de primos y amigos, como si reunieran más seguido.

De igual forma, cada vez que Wanda y su familia viajan a la Argentina -por lo general es para las Fiestas- la empresaria aprovecha para cumplir con compromisos laborales y en aquellas oportunidades se reencuentra con otras figuras que si bien no son sus amigas de manera directa, lo son a través de su hermana, quien formó su carrera en el país. Lo que hizo que generara amistades en el medio. Tal fue el caso con Paula Chaves, con quien hoy se considera familia: Zaira es la madrina de Filipa, su hija menor fruto de su relación con Pedro Alfonso.

La relación entre ellas nació trabajando: compartieron agencia de representantes, al igual que con María del Cerro y Eugenia la China Suárez, entre otros figuras. Así comenzaron a ir juntas a eventos, y fueron formando una amistad que traspasó el plano laboral. Se juntaban a comer, tenían una relación fluida. Eran amigas ellas, sus parejas y también sus respectivas hijas.

Y, por carácter transitivo -o “herencia”, como dicen en su círculo íntimo- Wanda también mantuvo buena relación con ellas, aunque no de amistad o con la fluidez de su hermana, que vive en la Argentina. De todas formas, se sabe, la empresaria y la ex pareja de Benjamín Vicuña tenían diálogo. No solo a través de las redes sociales sino también por WhatsApp. Y sus conversaciones no eran banales -o solo intercambios de likes-: hablaban de cuestiones serias, íntimas, familiares.

Por caso, la actriz llegó a revelarle un dato desconocido de Bautista, el hijo mayor de Vicuña y Pampita: le contó que el adolescente le había planteado a su padre y su entonces pareja que quería mudarse y vivir con ellos.

Además de sus diálogos a través de Instagram o WhatsApp, la actriz ha saludado a la empresaria durante una transmisión en vivo en la red social. Dicho video se viralizó en octubre del año pasado luego de que se desatara el escándalo cuando Wanda descubrió que hablaba con su esposo, Mauro Icardi, con quien, además, se había encontrado en un hotel de París cuando ella había viajado con su hermana a Milán.

Todas las conversaciones de ellas dos fueron antes de este episodio, claro. Por caso, según aseguró la China la única vez que se refirió al escándalo, Icardi le había dicho que estaba en crisis con Wanda. Es por eso que ella siguió charlando con él, pensando que no estaba haciendo nada mal.

No obstante, lo que Zaira y sus amigas le reprocharon a la ex Casi Ángeles por ese entonces es que no se haya comunicado con su amiga para verificar los dichos del futbolista. O, incluso, para advertirle que él le estaba escribiendo ya que desde las redes sociales de Wanda -también en las de Icardi- seguían posteando imágenes juntos. Lo que dejaba entrever, al menos para el afuera, que estaban lejos de separarse, como él le había manifestado.

Una vez que se enteró de lo que sucedió con su marido, Wanda bloqueó a la China Suárez en Instagram, escribió un fuerte mensaje en el que la calificó de “zorra” y le pidió ayuda a su hermana para que intercediera con la actriz que, en una primera instancia, negó todo. Hasta que Icardi admitió y entonces la empresaria llamó a la ex de Vicuña y para pedirle explicaciones. Luego se cortó todo tipo de relación entre ella, también con su hermana Zaira, e incluso con Paula Chaves.

En las últimas horas, luego de que Nara asegurara que le habían hackeado su cuenta de Instagram y publicaran una serie de mensajes y agravios en contra de la China Suárez, rompió el silencio y se refirió al escándalo del año pasado. “No tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca, en ese sentido. O me manejo diferente con algunas cosas, por eso no estoy de acuerdo con un montón de otras cosas, que si quieren, cuando quieran o si tienen dudas o preguntan, las hablamos. Pero yo tengo una manera de ver las cosas”.

