Zaira Nara recordó la última vez que vio a Gerardo Rozín: “Me dijiste ‘me estoy muriendo’ y no te quise creer”

Zaira Nara contó cómo fue su último encuentro con Gerardo Rozín

Con profundo dolor, familiares y amigos de Gerardo Rozín se acercaron hasta la cochería Caramuto del barrio porteño de Almagro, para darle el último adiós. Zaira Nara fue una de las que asistió al velatorio, compungida y atónita por la triste noticia. La modelo charló con la prensa sobre el importante rol que cumplió el productor en su carrera televisiva y rememoró el último encuentro que tuvo con él hace pocos meses. Unas horas antes la conductora ya había volcado sus sentimientos en un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram.

Zaira y Gerado trabajaron juntos en Morfi, todos a la mesa, desde 2017 hasta diciembre 2019, año en que la conductora se despidió de los espectadores con la noticia de que sería mamá nuevamente junto a Jakob Von Plessen. Los momentos que compartieron como equipo de trabajo fueron muchos, y sobre eso trató la publicación de la hermana de Wanda Nara. “Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste: ‘Armé este programa para vos, en 15 días me bajo’, y yo tan desconfiada te dije: ‘Mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe’, y así fue”, relató en el comienzo del emotivo texto.

El conmovedor posteo de Zaira Nara sobre Gerardo Rozín

“A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa. Y ahora, hace unos días tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme”, agregó. Al igual que otros testimonios, la modelo destacó la creatividad que mantuvo el productor hasta el final de sus días, generando contenido en todo momento.

“Confiabas más vos en mí, más que yo misma. En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste: ‘Me estoy muriendo’, y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí, ni te quise creer”, reveló. “Y no me estabas mintiendo. Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud, pero esta vez quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre”, continuó.

Zaira Nara le dedicó emotivas palabras a Gerardo Rozín a través de las redes sociales

“Para mí la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mi, gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez”, se lamentó en el cierre del posteo. Unas horas más tarde, a la salida del velatorio profundizó aún más en el tipo de vínculo que mantuvieron: “Llegó un punto en que formó parte de mi familia. Nos nos veíamos hace un tiempo por la pandemia. Yo había tenido mi segundo hijo y también por cómo estaba él, así que cuando me dijo de encontrarnos sentí que era por algo, y hablamos de temas realmente importantes”.

El homenaje que propuso Zaira Nara a través de las redes sociales: nombrar Gerardo Rozín al estudio donde se filmó Morfi, todos a la mesa, y La Peña de Morfi

Sobre el recuerdo que conserva del último café que compartieron, comentó que se pusieron al día sobre temas laborales, pero también abordaron cuestiones del plano personal. “Lo vi que estaba pasando un momento triste, cercano a lo que hoy terminó pasando. Pero como él tenía ese humor ácido, trataba de sobrellevar la situación, pero él sabía muy bien lo que estaba pasando”, aseguró. “Yo tomé esa frase como parte de su humor, como teníamos esa relación de hacernos chistes, pero él tenía en claro lo que estaba pasando, y me quedo con que fue una persona muy sincera, fue único y especial”, concuyó.

Durante todo el sábado Zaira publicó videos del detrás de escena de Morfi, donde queda en evidencia la buena onda que tenían cuando las cámaras se apagaban y los consejos que le brindó sobre la conducción del ciclo. En este sentido, propuso un homenaje especial y arrobó a las cuentas de Telefe: “Estudio Gerardo Rozín, para mí ya se llama así, porque era, es y será su lugar”, sentenció junto a una imagen del lugar donde se filmó el programa.

