Migue Granados reveló cuál fue el pedido que le hizo Gerardo Rozín antes de morir

Gerardo Rozín y Migue Granados

El viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Gerardo Rozín, quien murió a los 51 años después de hacerle frente a una larga enfermedad. Muchos famosos expresaron su profundo dolor con sentidos posteos donde le enviaron las condolencias a la familia y recordaron algunas anécdotas. Entre esos mensajes se destacó el de Migue Granados, quien sorprendió con un hilo de tuits donde reveló la última charla que mantuvo con el productor, y el pedido que le hizo dos semanas antes de su partida.

“Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña”, aseguró el humorista, haciendo referencia al ciclo donde Gerardo hizo su última aparición televisiva, La Peña de Morfi (Telefe). “Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”, agregó, con las emocion a flor de piel.

Los mensajes de Migue Granados tras el fallecimiento de Gerardo Rozín

“Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar”, se sinceró, con respecto al delicado estado de salud del conductor. “Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, es que sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa, terrible”, expresó.

Sobre el final destacó también la calidad del formato que creó Rozín, donde las presentaciones musicales en vivo volvieron a acompañar los hogares argentinos todos los domingos: “Un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad. Tranquilo, en vivo, con artistas posta”. Conmovido por el triste descelance, concluyó: “Una pena enorme que se haya ido, pero su piropo me lo quedo para siempre”.

Unos minutos después de compartir aquellos elogios que recibió, el hijo de Pablo Granados borró los mensajes de su cuenta de Twitter, sin dar más explicaciones sobre el tema. Cabe agregar que la prensa de Telefe confirmó esta semana a Teleshow que no se emitirá la nueva temporada del programa el domingo 13 de marzo, tal como estaba previsto, en vistas de la tristeza que invade a quienes forman parte del ciclo. Jésica Cirio sigue a cargo de la co-conducción y se incorporó a Ivan de Pineda como conductor en lo que será la sexta entrega consecutiva del formato que cosechó éxito desde su debut en la pantalla chica.

Las entrevistas en directo a reconocidos artistas, los shows musicales y los fogones como punto de encuentro componen el sello distintivo del ciclo que Rozín eligió como el último contenido que le entregaría a los espectadores. El complemento de móviles desde otras provincias de nuestro país, charlas distendidas y recetas de por medio entre anécdota y anécdota, evocan otra característica propia de La Peña de Morfi. A pesar de las dificultades que enfrentó, por su cuadro médico y las restricciones en torno a la pandemia de coronavirus, continuó al frente de la conducción hasta diciembre de 2021, cuando alzó la copa mirando a cámara, invadido por una emoción que ahora cobra un significado especial por la entrega que representaba aquella despedida de su fiel público.

