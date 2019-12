“Me llevo los mejores recuerdos de todos. De Gerardo Rozín, que me enseñó un montón. Yo lo escuchaba y yo no podía creer que estaba conduciendo al lado de él. Después me acompañó Damián de Santo, que es un amigazo enorme, también lo extraño un montón porque es una persona excelente. Y como broche de oro llegó el Chino (Leunis), que es un profesional de aquellos, una persona que me supo acompañar en un momento que es difícil. Chino, aprendí un montón de vos. Me voy feliz. Es un ciclo que se termina, pero me llevo los mejores recuerdos”, concluyó Zaira Nara.