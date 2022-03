La sorpresiva respuesta de Mica Viciconte cuando le preguntaron si dejará Masterchef Celebrity por su avanzado embarazo

La ex Combate está en la dulce espera de su primer hijo junto a Fabián Cubero, y cursa su octavo mes de embarazo, mientras compite en el reality

Los ocho mejores participantes de Masterchef Celebrity 3 buscan su lugar en las semifinales, que comenzarán la próxima semana, y cada desafío cuenta a la hora de ganarse una estrella para evadir la decisiva gala de eliminación del domingo. El jueves los jurados denominaron la consigna como “la noche de la maldad”, ya que los autorizaron a elegir todos los ingredientes que quisieran del mercado, pero no para ellos, sino para otro concursante. En este contexto Mica Viciconte mantuvo una charla inesperada con Santiago del Moro sobre su embarazo.

“Hoy podrán poner en juego cualidades estratégicas como inteligencia, astucia, coraje y valentía”, anticipó Donato de Santis en la apertura del programa. Y luego definieron las cuatro duplas, que quedaron definidas al azar: la ex Combate puso en juego todas sus habilidades competitivas a la hora de elegir una variada y casi incompatible variedad de materias primas a Paula La Peque Pareto. “Me va a odiar”, asumió detrás de cámara en relación a la reacción de su compañera.

Cerezas en almíbar, anchoas, dulce de leche, bife tomahawk, granas de torta, ciruelas, chocolate blanco, lechuga, maíz y huevos de codorniz fueron algunas de las elecciones que hizo la influencer para la judoca. Pareto, en cambio, aplicó un criterio bondadoso y le llevó costillas de cordero, ciruelas, cerezas, batatas y maíz. Mientras tanto, Catherine Fulop se enfrentó con Denise Dumas; Tomás Fonzi con Malena Guinzburg; y Mery del Cerro con Vicky Juariu Braier.

La influencer contó que está decidida a competir hasta la final de Masterchef Celebrity

Al ver lo que ocurría, Santiago del Moro pasó por las estaciones de cocina y se detuvo unos minutos con Mica. “¿Sentís culpa por lo que le hiciste a la Peque?”, le consultó. “No, no, es una competencia, un juego, y no hay nada personal”, respondió sin vueltas. Sin embargo, el conductor cambió de tema y se mostró sorprendido por el hecho de que la deportista no haya conseguido ninguna estrella durante la semana, pese a que en las galas anteriores se posicionaba como una fuerte candidata a la final.

En cuanto a los motivos de su mala racha, Viciconte se sinceró: “Se ve que yo no estuve muy conectada”. Del Moro la interrumpió y quiso saber si tenía que ver con algún problema personal, y así obtuvo otra confesión: “No sé, no puedo dormir”. En este sentido, aclaró que no se relaciona a las grabaciones del programa, sino más bien a la dulce espera. “Me patea, me molesta, se me clava al costado, tengo algunas coistas, pero no es excusa”, explicó.

Mica Viciconte contó que no está durmiendo bien en el último tramo del embarazo

El conductor hizo la pregunta que muchos de sus seguidores le expresaban a través de las redes sociales: “¿Vas a abandonar en algún momento o querés ganar?”. En referencia a la posibilidad de dejar el ciclo por el avanzado embarazo, la influencer fue contundente: “No, no, yo te sigo a morir, o sea hasta si sale el bebé acá, te cocino con la otra mano”. Entre risas, aseguró que su espíritu competitivo está intacto: “Estoy acá, te sigo, no me importa nada”.

“Luquita va a nacer en estas cocinas y Mica va a seguir cocinando”, comentó el conductor a modo de humorada, y la alentó a seguir cocinando para ganarse su primera estrella. Al momento de la devolución, Damián Betular resaltó su preparación: “Punto del cordero: perfecto, la mermelada de cerezas está muy bien también, el puré también, se nota que lo tamizarste y quedó esa textura tipo terciopelo”.

Germán Martitegui coincidió y resumió: “Hiciste lo mejor que se podía hacer con los ingredientes que tenías”. Sin embargo, su plato no fue suficiente para ganar las estrellas de la noche, y fue Malena Guinzburg quien se las ganó. Viciconte tendrá que defender una vez más su lugar en la gala de eliminación el fin de semana.





