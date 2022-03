Una de las Trillizas de Oro será abuela por octava vez: la desopilante reacción de sus hermanas

María Laura de las Trillizas de Oro será abuela otra vez y sus hermanas tuvieron una desopilante reacción

Es raro ver a las Trillizas de Oro separadas. Si bien las tres formaron su propia familia, las hermanas Fernández Rousse son tan compinches que todo lo que sucede en la vida de cada una tiene a las otras dos como principales confidentes. Y así sucedió con la última noticia que conmovió a María Laura, quien filmó el momento en el que se las trasmitía a María Eugenia y María Emilia.

“Chicas, tengo algo para contarles”, comenzó mientras se sentaba en un sillón junto a ellas. Y lanzó: “¡Voy a ser abuela otra vez!”. Pero la reacción de sus hermanas no fue la esperada. “¡Ah, no!”, dijo una de ellas y se levantó junto a la otra, dispuestas a retirarse del lugar. Al verlas, la protagonista de la noticia no pudo evitar soltar una carcajada. Pero enseguida continuó: “Voy a tener ocho nietos, y vieron que la semana tiene siete días, me queda uno afuera”.

“A ver, pará, pará...perdón, estamos nerviosas, ¿de quién es?”, le respondieron casi al unísono. A lo que ella explicó: ”Gonzalito, Ker y Borja van a tener un hermanito o hermanita”. “Pero si Borja el año pasado...ni camina”, exclamó una, mientras que la otra apuntó: “¡Otra vez! ¿Me estas jod...?”. “Esta mujer hace patria, Eugenia, Paulina hace patria”, bromeó María Emilia.

Luego de recomponerse de la risa que le causó la reacción de sus hermanas, María Laura les exigió: “¡Che, felicítenme!”, lo que motivó que ambas le dieran un beso en la mejilla. “¿Tendrá varón o mujer?”, le preguntó Eugenia. “Y bueno, ya está, ojalá que sea mujer, así que la bisa, ¡16 bisnietos!”, expresó la flamante abuela sin poder creerlo, mientras la abrazaban. “¡Qué momento!”, concluyó una de ellas. “Los días de la semana son siete, tengo ocho, se me va a caer en la semana”, finalizó nerviosa Laura. Pero para ese entonces, todo ya era festejo. Y, por supuesto, la publicación de Instagram se llenó de comentarios positivos y felicitaciones, entre las que se destacaron los buenos deseos que le dejaron Nequi Galotti y Teresa Calandra.

Las Trillizas de Oro, siempre compinches

En julio de 2020, las tres celebraron sus 60 años con Teleshow y repasaron algunos detalles de sus vidas. En esa charla, recordaron el momento en el que decidieron parar sus carreras, a pesar de estar en un gran momento profesional. En 1981, Emilia se casó con Clemente Zavaleta, al año siguiente Eugenia le dio el sí a Horacio Laprida y en 1983, María Laura pasó por el altar con Ernesto Trotz. Después de las bodas, llegaron los hijos, diez en total y decidieron hacer una pausa en su carrera. Las tres coinciden que no fue una imposición sino una decisión. “Nuestra ambición no era la profesión”, explicó Eugenia en ese entonces. “Realizarnos como personas pasaba por otro lado. La decisión de acompañar a nuestros maridos no fue un sacrificio ni ‘lo que correspondía’. Lo elegimos convencidas”.

Dijeron “Hasta luego” pero no “Hasta acá llegamos”. Por más de una década estuvieron sin estar. “La gente nos seguía a través de las revistas. Los viajes con nuestros maridos, cuando nacían nuestros hijos, momentos de nuestras vidas que deseábamos compartir” dice Emilia y Laura profundiza “vivíamos tranquilas y cuando queríamos trabajábamos. Se dio todo como queríamos”. Sin embargo, la vida le dio un duro golpe a María Eugenia cuando a mediados de 2018 falleció Geñi, su hija mayor. Tenía solo 34 años. “No me quiero victimizar pero todavía duele”, compartió en esa nota.

