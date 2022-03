Benjamín Vicuña, ¿el causante de la pelea entre la China Suárez y Gimena Accardi?

Gimena Accardi y la China Suárez

Eugenia la China Suárez mantuvo durante años una fuerte amistad con Gimena Accardi, el grupo que se conoció en la adolescencia se completaba con Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara. Sin embargo, la vida fue separando a las modelos y actrices y hoy, la ex de Benjamín Vicuña está lejos de aquel grupo con el que creció.

Uno de los primeros quiebres entre ella y sus ahora ex amigas fue hace varios años, mucho antes de que se alejara de la mujer de Pedro Alfonso tras el Wandagate. Lo primero que se supo es que se habría distanciado porque Gimena Accardi se habría quedado dolida porque quien era su amiga no había podido acompañarla a ella y a su marido, Nicolás Vázquez, tras la muerte de Santiago.

Sin embargo, en las últimas horas en los Socios del Espectáculo, el nuevo ciclo de El Trece con la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, aseguraron que Benjamín Vicuña tenía algo que ver con la ruptura.

China Suárez, Paula Chaves, Nico Vázquez y Gimena Accardi

“Mariana Brey confirma que de la pelea de la China Suárez y Gimena Accardi, hubo un determinante relacionado a un acercamiento, una tirada de perros sutil que Gimena cortó, anotó y contó a su amiga, de parte de Benjamín Vicuña”, dijo uno de los conductores y su colega agregó: “Siempre se habló de la tragedia (la muerte deSantiago) que fue posterior, pero habían pasado otras cosas, la China lo desestimo”.

Dicho “avance” del actor chileno habría sido cuando éste estaba empezando a salir con Suárez (se conocieron en diciembre del 2015 y oficializaron su relación en mayo del año siguiente casualmente en la semana en la que se presentó la película que protagonizaban, El hilo rojo). De ahí en más, según dicha teoría, las dos ex Casi Ángeles comenzaron a distanciarse y sus diferencias se hicieron más profundas cuando en diciembre de ese año falleció Santiago y la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio no pudo acompañar a sus amigos como ellos esperaban.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, explicó Accardi en el 2017.

Recién en septiembre de 2018 volvieron a encontrarse, en el homenaje que Cris Morena le hizo a Romina Yan. Después de aquella ocasión, Accardi fue consultada sobre su vínculo con la China, y respondió: “Nos cruzamos en el Gran Rex y está todo bien. Conocí a la beba (en referencia a Magnolia, su primera hija con Vicuña), divina, la felicité, charlamos… Todo más que bien, pero el vínculo no vuelve a ser lo que era, obvio”.

Con el paso del tiempo, se limaron las asperezas y aunque no volvieron a tener una amistad fuerte como la de su adolescencia, mostraron gestos de buena voluntad una con la otra. Cuando falleció Hugo, papá de Gimena, Eugenia publicó un afectuoso mensaje. “Tantas charlas compartidas. No tengo dudas, seguirás escribiendo por allá arriba. Descansá en paz. Gimena te abrazo”.

En junio del año pasado, Vázquez y Accardi estaban en el edificio de Miami que se derrumbó y se salvaron de milagro. Suárez se solidarizó con ellos. “Rezando y enviando buenas energías para que encuentren a todxs. Qué tragedia”, escribió en una historia de Instagram y luego en la siguiente, junto con un audio en el qeu el actor relata lo ocurrido, escribió: “Escucho tu audio una y otra vez y no puedo creer de lo que se salvaron ¡Gracias a Dios!”.

